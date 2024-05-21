Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки, способствующие нормализации липидного обменаГарлим (Garlim)

Гарлим (Garlim) (527546) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Гарлим (Garlim)
Цена в городе Киев
Без рецепта
30 шт Нет в наличии
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капсулы мягкие желатиновые
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
6.2. Диетические добавки, способствующие нормализации липидного обмена