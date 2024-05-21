Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки, способствующие нормализации липидного обменаГарлим (Garlim) Гарлим (Garlim) (527546) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 30 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Softgel Healthcare Форма выпуска Капсулы мягкие желатиновые Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 6.2. Диетические добавки, способствующие нормализации липидного обмена