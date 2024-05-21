Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВитамин D-3 (Vitamin D-3) Витамин D-3 (Vitamin D-3) (526742) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 79,68 грн Без рецепта 30 шт, 2000 МЕ от 79,68 грн В наличии в 2 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Био Лайт Форма выпуска Капсулы Дозировка 2000 МЕ Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ