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Витамин D-3 (Vitamin D-3) (526742) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витамин D-3 (Vitamin D-3)
Цена в городе Киев
от 79,68 грн
Без рецепта
30 шт, 2000 МЕ от 79,68 грн
В наличии в 2 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
2000 МЕ
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ