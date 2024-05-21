Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию иммунной системыДиетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системыВитамин С+эхинацея (Vitamin C+echinacea) Витамин С+эхинацея (Vitamin C+echinacea) (526741) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 79,20 грн Без рецепта 30 шт от 79,20 грн В наличии в 30 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Био Лайт Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 4.2. Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы