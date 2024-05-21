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Бименталь плюс (Bimental plus) (526731) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бименталь плюс (Bimental plus)
Цена в городе Киев
от 399,60 грн
Без рецепта
60 шт от 399,60 грн
В наличии в 208 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга