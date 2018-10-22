Дормиплант (Dormiplant®) (52512) - инструкция по применению ATC-классификация
Дормиплант инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Экстракты валерианы и мелиссы, входящие в состав препарата, оказывают успокаивающее действие, а также способствуют улучшению засыпания и течения сна.
Фармакокинетика. Данные отсутствуют.
Показания Дормиплант
состояния беспокойства, нарушения сна вследствие нервного напряжения.
Применение Дормиплант
при нарушениях сна у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет принимать по 2 таблетки за ½—1 ч до сна.
При состояниях беспокойства взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 2 таблетки до 3 раз в сутки.
Дормиплант применять не разжевывая, независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости.
Длительность применения определяется врачом в зависимости от терапевтического эффекта.
Если же, несмотря на соблюдение назначенного дозирования, улучшения состояния не отмечают, пациенту следует сообщить об этом врачу.
Противопоказания
повышенная чувствительность к активным компонентам или любому из вспомогательных веществ; депрессия; угнетение деятельности ЦНС; гипотензивные состояния.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции, в том числе покраснение кожи, сыпь, зуд, отек кожи; угнетение эмоциональных реакций, а также возникновение абдоминальных спазмов, тошноты, головной боли, гипотензии, брадикардии, аритмии, слабости, сонливости; снижение работоспособности; депрессия; головокружение,
Особые указания
при применении лекарственного средства необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
Пациентам с тяжелым нарушением функции печени или наличием в анамнезе тяжелого заболевания печени следует соблюдать осторожность при применении лекарственного средства.
Возможна специфическая чувствительность к запаху валерианы.
При наличии у пациента непереносимости некоторых сахаров ему необходимо проконсультироваться с врачом перед применением препарата.
Касторовое масло гидрогенизированное может вызвать расстройство желудка и диарею.
Период беременности и кормления грудью. Поскольку результатов экспериментальных исследований по применению корня валерианы и листьев мелиссы в период беременности и кормления грудью нет, препарат не следует назначать в период беременности и кормления грудью.
Дети. Поскольку нет достаточных данных относительно применения препарата у этой возрастной категории, следует назначать препарат детям в возрасте старше 12 лет.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. Препарат может влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Поэтому его не следует принимать менее чем за 2 ч до начала управления транспортным средством или работы с другими механизмами. Поскольку у некоторых пациентов препараты валерианы могут вызывать сонливость, угнетенное состояние, во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
у некоторых пациентов препарат может усиливать действие алкоголя, седативных, снотворных, гипотензивных, анксиолитических, спазмолитических и анальгетических средств. Такая комбинация требует медицинской диагностики и надзора.
Клинического взаимодействия с препаратами, которые метаболизируются с помощью CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1A2 или CYP 2E1, не наблюдалось.
Эффект препаратов, содержащих экстракт корня валерианы, может усиливаться в случае одновременного употребления большого количества алкоголя.
Передозировка
при передозировке возможно усиление побочных реакций. Ниже приведены симптомы, характерные для передозировки препаратов валерианы: вялость, общая слабость, дрожание рук, расширение зрачков, ощущение сжатия в груди, спастическая боль в животе. Также при передозировке возможны депрессия, вялость, угнетение эмоциональных реакций, головокружение, сонливость, снижение работоспособности, головная боль, брадикардия, аритмия, гипотензивное состояние, вегетососудистая дистония по гипотоническому типу.
Лечение: в случае передозировки следует прекратить применение препарата. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C в недоступном для детей месте.
Эксклюзивный дистрибьютор: ЧАО «Натурфарм», ул. Лесная, 30а, г. Киев, Пуща-Водица, 04075; телефон: (044) 401-81-03.
Поставщик: Альпен Фарма АГ (Швейцария).