при применении лекарственного средства необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Пациентам с тяжелым нарушением функции печени или наличием в анамнезе тяжелого заболевания печени следует соблюдать осторожность при применении лекарственного средства.

Возможна специфическая чувствительность к запаху валерианы.

При наличии у пациента непереносимости некоторых сахаров ему необходимо проконсультироваться с врачом перед применением препарата.

Касторовое масло гидрогенизированное может вызвать расстройство желудка и диарею.

Период беременности и кормления грудью. Поскольку результатов экспериментальных исследований по применению корня валерианы и листьев мелиссы в период беременности и кормления грудью нет, препарат не следует назначать в период беременности и кормления грудью.

Дети. Поскольку нет достаточных данных относительно применения препарата у этой возрастной категории, следует назначать препарат детям в возрасте старше 12 лет.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. Препарат может влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Поэтому его не следует принимать менее чем за 2 ч до начала управления транспортным средством или работы с другими механизмами. Поскольку у некоторых пациентов препараты валерианы могут вызывать сонливость, угнетенное состояние, во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.