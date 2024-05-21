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Гепакидс (Hepakids) (522811) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гепакидс (Hepakids)
Цена в городе Киев
от 232,25 грн
Без рецепта
1 шт от 232,25 грн 1 шт от 285,20 грн
В наличии в 40 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
150 мл
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря