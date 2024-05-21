Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТГепакидс (Hepakids) Гепакидс (Hepakids) (522811) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 232,25 грн Без рецепта 1 шт от 232,25 грн 1 шт от 285,20 грн В наличии в 40 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Vega Ilac Kozmetik Gida imalat San.tic.ltd.sti Форма выпуска Сироп Объем 150 мл Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря