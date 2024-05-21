Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТБебикол (Babycol) Бебикол (Babycol) (522027) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 244,09 грн Без рецепта 1 шт от 244,09 грн 1 шт Нет в наличии В наличии в 39 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Vega Ilac Kozmetik Gida imalat San.tic.ltd.sti Форма выпуска Капли для орального применения Объем 50 мл Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ