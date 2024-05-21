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Бебикол (Babycol) (522027) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бебикол (Babycol)
Цена в городе Киев
от 244,09 грн
Без рецепта
1 шт от 244,09 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 39 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли для орального применения
Объем
50 мл
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ