Гевкамен мазь согласно АТС-классификации относится к прочим средствам, применяемым местно при суставной и мышечной боли. Гевкамен мазь при топическом нанесении проявляет раздражающий эффект на рецепторы кожи, за счет чего оказывает отвлекающее и местное обезболивающее действие. Также мазь оказывает противовоспалительное и противомикробное действие, применяется в комплексном лечении патологии опорно-двигательного аппарата, сопровождающейся болевым синдромом. Фармакотерапевтическое действие препарата обусловлено взаимодополняющими и взаимоусиливающими эффектами входящих в его состав компонентов: ментола, камфоры рацемической, гвоздичного и эвкалиптового масла.

Мазь гевкамен: фармакотерапевтические эффекты местного применения ментола

Ментол по химическому строению является циклическим монотерпеновым спиртом. Именно это вещество придает специфический аромат растениям рода Мята (лат. Mentha).

Метол при топическом применении стимулирует сенсорные нервные окончания. Субъективно в месте нанесения возникает ощущение прохлады. Этим объясняется отвлекающий эффект ментола (Craighead D.H. et al., 2017). Ментол в составе препаратов для местного применения применяется в терапии мышечной и суставной боли (Craighead D.H., Alexander L.M., 2016). Механизм действия ментола сложный и все еще не до конца изученный. Благодаря своей высокой липофильности он активно взаимодействует с клеточными мембранами, изменяя их текучесть. Последнее приводит к конформационным изменениям мембранных ионных каналов и, соответственно, изменениям их проницаемости для различных заряженных ионов (Ca2+, K +, Na + или Cl-) (Oz M. et al., 2017). Таким образом, ментол вызывает снижение внутриклеточной концентрации кальция и, соответственно, релаксацию гладких мышц сосудистой стенки (Silva Н., 2020). Кроме того, имеются данные, что ментол стимулирует высвобождение оксида азота (NO) и гиперполяризующих факторов эндотелия (EDHF), что также способствует расширению сосудов кожи (Craighead D.H. et al., 2017).

Мазь Гевкамен: камфора рацемическая и ее фармакотерапевтические эффекты при топическом применении

Камфора рацемическая — летучее ароматическое вещество класса терпеноидов (Cherneva E. et al., 2012). Основным источником для получения камфоры служит древесина камфорного дерева (лат. Cinnamomum camphora). Кроме того, камфору можно получить путем химического синтеза из скипидара (Hu X. et al., 2005). Камфора проявляет разнообразные фармакотерапевтические эффекты: антисептический, отвлекающий и местный обезболивающий (Hu X. et al., 2005; Chen W. et al., 2013). Отвлекающее действие камфоры при топическом нанесении объясняется ее возбуждающим действием на холодовые рецепторы кожи. Анальгезирующее действие камфоры объясняется тем, что данное вещество вызывает гиперполяризацию мембран ноцицептивных рецепторов с развитием их десенситизации (Hu X. et al., 2005). Препараты камфоры рацемической применяются уже много столетий, но не утратили своей актуальности и сегодня (Theis J.G., Koren G., 1995).

Гевкамен мазь: гвоздичное масло — важный составляющий компонент

Гвоздичное масло — эфирное масло, которое получают из цветочных бутонов гвоздичного дерева (лат. Syzygium aromaticum), относящегося к семейству миртовые (лат. Myrtaceae). Оно обладает выраженным специфическим запахом и острым терпким вкусом и представляет собой жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Гвоздичное масло много лет применяется в традиционной китайской медицине, Аюрведе. Оно много столетий применялось в европейской медицине в качестве спазмолитического, местного обезболивающего и противовоспалительного средства. В состав гвоздичного масла входят эвгенол (вещество класса фенолов), терпеновый углеводород кариофиллен, терпены β-мирцен, α- и β-пинены и другие вещества. В современных исследованиях продемонстрированы антимутагенное, антиоксидантное, антитромботическое, противопаразитарное, противовоспалительное, антиноцицептивное, жаропонижающее, антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие гвоздичного масла. В результате исследований модели артрита на крысах установлено, что содержащийся в гвоздичном масле эвгенол проявляет противовоспалительную активность и уменьшает выраженность симптомов артрита (Taher Y.A. Et al., 2015).

Гевкамен мазь: фармакотерапевтические эффекты местного применения эвкалиптового масла

Эвкалиптовое масло много лет применяется в медицине. Его получают из эвкалиптового дерева (лат. Eucalyptus). В современных исследованиях продемонстрировано, что эвкалиптовое масло проявляет противоотечную, противовоспалительную и анальгетическую активность. Кроме того, по данным электромиографии, эвкалиптовое масло оказывает миорелаксирующее действие. Эвкалиптовое масло содержит α-пинен и 1,8-цинеол. Данные вещества проявляют выраженную антиоксидантную активность. Кроме того, в исследованиях на мышах продемонстрировано, что 1,8-цинеол оказывает выраженное противоотечное и обезболивающее действие. Эти эффекты 1,8-цинеола обусловлены тем, что он ингибирует секрецию цитокинов Т-лимфоцитами (Jun Y.S. еt al., 2013).

Гевкамен мазь: заключение

Гевкамен мазь — комплексный препарат для местного применения. Действующими веществами являются компоненты растительного происхождения: ментол, камфора рацемическая, гвоздичное и эвкалиптовое масла. Гевкамен мазь применяется в качестве симптоматического средства в лечении мышечно-суставной патологии, сопровождающейся болевым синдромом. Так, Гевкамен мазь применяется в симптоматическом лечении спондилогенной дорсалгии (Иванова М.Ф. и соавт., 2012), ишиаса, артрита, ревматического поражения суставов.