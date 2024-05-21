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Аквидиол (Akvidiol) (514986) - инструкция по применению Диетические добавки

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Аквидиол (Akvidiol)
Цена в городе Киев
от 318,79 грн
Без рецепта
1 шт от 318,79 грн
В наличии в 3 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли
Объем
10 мл
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ