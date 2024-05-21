Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществАквидиол (Akvidiol) Аквидиол (Akvidiol) (514986) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 318,79 грн Без рецепта 1 шт от 318,79 грн В наличии в 3 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фармацевтическая Компания Фамберг Форма выпуска Капли Объем 10 мл Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ