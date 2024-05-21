Биале ACTIVE Канадский йогурт + фруктоолигосахариды разработана Институтом Розель (Монреаль, Канада), пионером в области производства пробиотиков с 1934 г. В настоящее время Институт Розель является исследовательским центром международной корпорации Lallemand Health Solutions (Канада-Франция), известной во всем мире благодаря научным исследованиям, разработке и производству оригинальных пробиотических продуктов, реализуемых в более чем 60 странах мира.

Исследованиями установлено, что Lactobacillus rhamnosus R0343 конкурентно вытесняет из кишечника патогенные микроорганизмы, подавляет их размножение.

Живые пробиотические штаммы Lactobacillus delbruesckii ssp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus (известные как болгарская палочка) впервые выделены болгарским студентом-медиком Стаменом Григоровым из йогурта еще в 1905 г. Дальнейшие исследования показали, что эти полезные молочнокислые бактерии способствуют нормализации микрофлоры кишечника и повышению иммунитета.

В составе Биале ACTIVE Канадский йогурт + фруктоолигосахариды, кроме так необходимых для восстановления нормальной микрофлоры кишечника пробиотиков Lactobacillus rhamnosus R0343, Lactobacillus delbruesckii ssp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus, содержатся фруктоолигосахариды (ФОС). Клинические исследования показали, что благодаря ФОС увеличивается количество полезных, «дружественных» бактерий в кишечнике и одновременно уменьшается популяция патогенных и условно-патогенных бактерий.

Биале ACTIVE Канадский йогурт + фруктоолигосахариды изготовлен по эксклюзивной технологии микрокапсуляции Probiocap®, которая надежно защищает полезные молочнокислые бактерии от воздействия кислотности желудочного сока, давления и высокой температуры.

«Пробиотики — это живые микроорганизмы, употребление которых в определенной дозе оказывает положительное влияние на состояние здоровья» (ВОЗ, 2001).

Количественный и качественный состав нормальной микрофлоры может легко нарушаться под влиянием:

• заболеваний органов пищеварения,

• кишечных инфекций,

• приема антибиотиков,

• несбалансированного питания,

• нарушений иммунитета,

• стрессовых ситуаций,

• травм и операций,

• гормональной и лучевой терапии и т.д.

Основные положительные эффекты употребления качественных пробиотиков:

• восстановление баланса нормальной микрофлоры кишечника;

• влияние на патогенные и условно-патогенные бактерии;

• укрепление слизистого барьера кишечника;

• повышение местного иммунитета.