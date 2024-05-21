Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществДетрисан (D3Sun) Детрисан (D3Sun) (514982) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 161,71 грн Без рецепта 60 шт от 161,71 грн В наличии в 3 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Витера Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ