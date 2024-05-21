Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозногоГинкго билоба голд (Ginkgo biloba gold) Гинкго билоба голд (Ginkgo biloba gold) (514978) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 50 шт, 250 мг Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Аптека 283 Форма выпуска Таблетки Дозировка 250 мг Количество штук в упаковке 50 шт. Диетические добавки 6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного