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Гинкго билоба голд (Ginkgo biloba gold) (514978) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Гинкго билоба голд (Ginkgo biloba gold)
Цена в городе Киев
Без рецепта
50 шт, 250 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
250 мг
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного