Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепатопротектор (Hepatoprotector) Гепатопротектор (Hepatoprotector) (514976) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 30 шт, 250 мг Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Аптека 283 Форма выпуска Капсулы Дозировка 250 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря