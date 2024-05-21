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Глицин форте (Glycin forte) (514974) - инструкция по применению Диетические добавки

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Глицин форте (Glycin forte)
Цена в городе Киев
от 139,00 грн
Без рецепта
20 шт от 139,00 грн 20 шт, 500 мг от 30,50 грн 30 шт Нет в наличии
В наличии в 120 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга