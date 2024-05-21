Биале HELP Канадский йогурт + D 3 разработана Институтом Розель (Монреаль, Канада), пионером в области производства пробиотиков с 1934 г. В настоящее время Институт Розель является исследовательским центром международной корпорации Lallemand Health Solutions (Канада-Франция), известной во всем мире благодаря научным исследованиям, разработке и производству оригинальных пробиотических продуктов, реализуемых в более чем 60 странах мира.

Lactobacillus casei — это вид бактерий, который естественно находится в организме человека. Он выступает «добрым полицейским» для организма. Действие этих бактерий в качестве пробиотика направлено на положительное влияние в отношении здоровья человека.

Bifidobacterium (бифидобактерии) — наиболее изученный пробиотик в мире, действие которого подтверждено документально. Большинство клинических исследований и научных публикаций свидетельствуют о том, что пробиотические бактерии Bifidobacterium animalis subsp. lactis отдельно или в сочетании с пробиотическими бактериями других штаммов могут положительно влиять на работу ЖКТ и иммунной системы.

Витамин D 3 — это естественная форма витамина D, которая образуется у животных и людей. Он необходим для функционирования паращитовидных желез, кишечника, почек и костной системы. Играет существенную роль в абсорбции кальция и фосфатов из кишечника, в транспорте минеральных солей и в процессе кальцификации костей, регулирует выделение кальция и фосфатов почками. Концентрация ионов кальция влияет на ряд важных биохимических процессов, которые обусловливают поддержку тонуса скелетных мышц, принимают участие в проведении нервного возбуждения и влияют на свертываемость крови. Витамин D 3 также участвует в функционировании иммунной системы, влияет на продукцию лимфокинов.

Живые пробиотические штаммы Lactobacillus delbruesckii ssp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus (известные как болгарская палочка) впервые были выделены болгарским студентом-медиком Стаменом Григоровым из йогурта еще в 1905 г. Дальнейшие исследования показали, что эти полезные молочнокислые бактерии способствуют нормализации микрофлоры кишечника и повышению иммунитета.

Биале HELP Канадский йогурт + D 3 изготовлен по эксклюзивной технологии микрокапсуляции Probiocap®, которая надежно защищает полезные молочнокислые бактерии от воздействия кислотности желудочного сока, давления и высокой температуры.

«Пробиотики — это живые микроорганизмы, употребление которых в определенной дозе оказывает положительное влияние на состояние здоровья» (ВОЗ, 2001).

Количественный и качественный состав нормальной микрофлоры может легко нарушаться под влиянием:

• заболеваний органов пищеварения,

• кишечных инфекций,

• приема антибиотиков,

• несбалансированного питания,

• нарушений иммунитета,

• стрессовых ситуаций,

• травм и операций,

• гормональной и лучевой терапии и т.д.

Основные положительные эффекты употребления качественных пробиотиков:

• восстановление баланса нормальной микрофлоры кишечника;

• влияние на патогенные и условно-патогенные бактерии;

• укрепление слизистого барьера кишечника;

• повышение местного иммунитета.