Биале HELP Канадский йогурт + D3 (Biale HELP Canadian yoghurt + D3) (510822) - инструкция по применению Диетические добавки
Биале HELP Канадский йогурт + D3 инструкция по применению
Характеристика
Биале HELP Канадский йогурт + D3 разработана Институтом Розель (Монреаль, Канада), пионером в области производства пробиотиков с 1934 г. В настоящее время Институт Розель является исследовательским центром международной корпорации Lallemand Health Solutions (Канада-Франция), известной во всем мире благодаря научным исследованиям, разработке и производству оригинальных пробиотических продуктов, реализуемых в более чем 60 странах мира.
Lactobacillus casei — это вид бактерий, который естественно находится в организме человека. Он выступает «добрым полицейским» для организма. Действие этих бактерий в качестве пробиотика направлено на положительное влияние в отношении здоровья человека.
Bifidobacterium (бифидобактерии) — наиболее изученный пробиотик в мире, действие которого подтверждено документально. Большинство клинических исследований и научных публикаций свидетельствуют о том, что пробиотические бактерии Bifidobacterium animalis subsp. lactis отдельно или в сочетании с пробиотическими бактериями других штаммов могут положительно влиять на работу ЖКТ и иммунной системы.
Витамин D3 — это естественная форма витамина D, которая образуется у животных и людей. Он необходим для функционирования паращитовидных желез, кишечника, почек и костной системы. Играет существенную роль в абсорбции кальция и фосфатов из кишечника, в транспорте минеральных солей и в процессе кальцификации костей, регулирует выделение кальция и фосфатов почками. Концентрация ионов кальция влияет на ряд важных биохимических процессов, которые обусловливают поддержку тонуса скелетных мышц, принимают участие в проведении нервного возбуждения и влияют на свертываемость крови. Витамин D3 также участвует в функционировании иммунной системы, влияет на продукцию лимфокинов.
Живые пробиотические штаммы Lactobacillus delbruesckii ssp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus (известные как болгарская палочка) впервые были выделены болгарским студентом-медиком Стаменом Григоровым из йогурта еще в 1905 г. Дальнейшие исследования показали, что эти полезные молочнокислые бактерии способствуют нормализации микрофлоры кишечника и повышению иммунитета.
Биале HELP Канадский йогурт + D3 изготовлен по эксклюзивной технологии микрокапсуляции Probiocap®, которая надежно защищает полезные молочнокислые бактерии от воздействия кислотности желудочного сока, давления и высокой температуры.
«Пробиотики — это живые микроорганизмы, употребление которых в определенной дозе оказывает положительное влияние на состояние здоровья» (ВОЗ, 2001).
Количественный и качественный состав нормальной микрофлоры может легко нарушаться под влиянием:
• заболеваний органов пищеварения,
• кишечных инфекций,
• приема антибиотиков,
• несбалансированного питания,
• нарушений иммунитета,
• стрессовых ситуаций,
• травм и операций,
• гормональной и лучевой терапии и т.д.
Основные положительные эффекты употребления качественных пробиотиков:
• восстановление баланса нормальной микрофлоры кишечника;
• влияние на патогенные и условно-патогенные бактерии;
• укрепление слизистого барьера кишечника;
• повышение местного иммунитета.
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка к рациону питания — пробиотик и источник витамина D3. Способствует общему укреплению организма, повышению иммунитета, нормализации функционирования ЖКТ, поддержанию баланса микрофлоры кишечника. Помогает восстановлению и стабилизации микрофлоры кишечника во время лечения антибиотиками и повышает усвоение кальция с пищей для поддержания состояния опорно-двигательного аппарата.
Диетические добавки не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Рекомендуется употреблять: детям в возрасте от 7 лет и старше — по 1 капсуле 1 раз в 2 сут, взрослым — по 1 капсуле в сутки.
Капсулы употребляют во время еды, запивая достаточным количеством жидкости.
Не превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного употребления.
Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
детский возраст до 7 лет, индивидуальная чувствительность к компонентам продукта.
Особые указания
беременным и женщинам в период кормления грудью использовать по назначению и под наблюдением врача (суточную дозу определяет врач).
Условия хранения
в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном и защищенном от света месте, при температуре не выше 20 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.