Роватинекс (Rovatinex)
Роватинекс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 капсула содержит: α-пинена 24,8 мг, β-пинена 6,2 мг, камфена 15,0 мг, цинеола 3,0 мг, фенхона 4,0 мг, борнеола 10,0 мг, анетола 4,0 мг;
вспомогательные вещества: масло оливковое очищенное, капсула кишечнорастворимая, мягкая: желатин, глицерин (85%), натрия этилпарагидроксибензоат (E215), натрия пропилпарагидроксибензоат (E217), краситель «желтый закат FCF» (E110), хинолиновый желтый (E104).
Лекарственная форма
Капсулы кишечнорастворимые, мягкие.
Основные физико-химические свойства: капсулы, кишечнорастворимые, мягкие желтого цвета, сферической формы.
Фармакотерапевтическая группа
Другие лекарственные средства для лечения урологических болезней. Код ATС G04B X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Роватинекс способствует дезинтеграции и выведению почечных камней и камней мочевыводящих путей. Борнеол и терпены полностью изменяются в человеческом организме, после чего выводятся в виде глюкуронидов почками. В результате этого повышается растворимость кальциевых солей, являющихся основными компонентами камней почек и мочевыводящего тракта. В экспериментальных условиях было установлено, что Роватинекс также предотвращает формирование камней.
Лекарство оказывают спазмолитический эффект, стимулируют прохождение камней по мочевыводящим путям, снижают интенсивность боли при мочеточниковых и почечных коликах, нормализуют почечный кровоток, за счет чего происходит улучшение функций почек, повышается диурез.
Роватинекс оказывает выраженное противовоспалительное и противомикробное (относительно многих грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов) действия, увеличивает содержание в моче коллоидов и глюкуроновой кислоты.
Фармакокинетика.
Отдельные компоненты препарата хорошо всасываются и метаболизируются в печени (реакция глюкуронидаций) и выводятся с желчью и мочой.
Показания
Лечение мочекаменной болезни.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Дети в возрасте младше 6 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Роватинекс следует применять с осторожностью пациентам, принимающим пероральные антикоагулянты.
При одновременном приеме лекарственных средств, главным образом метаболизирующихся в печени и/или экскретируемых через печень, следует проявлять осторожность.
Особенности применения
См. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий».
Не рекомендуется принимать Роватинекс при выраженной анурии, почечной колике и тяжелых инфекциях мочевыводящих путей.
Во время терапии роватинексом нужно увеличить прием жидкости.
Капсула содержит в своем составе натрия этилпарагидроксибензоат (E 215) и натрия пропилпара-гидроксибензоат (E 217), краситель «желтый закат FCF» (E110), которые могут вызвать аллергические реакции (в том числе отсроченные во времени).
Способ применения и дозы
Препарат применяют перед приемом пищи. Капсулы нужно принимать целиком, раскусывать или разжевывать капсулы не рекомендуется. Роватинекс необходимо запивать достаточным количеством воды, не менее 100 мл.
Взрослые и подростки в возрасте старше 14 лет
Рекомендованная доза — 1 капсула 4–5 раз в сутки до приема пищи.
Дети в возрасте 6 — 14 лет
Рекомендованная доза — 1 или 2 капсулы 2 раза в сутки до приема пищи.
Продолжительность терапии определяется врачом.
Если Вы пропустили очередной прием препарата, необходимо принять дозу, как только вспомнили. Следующую дозу следует принять в обычное время (не следует принимать две дозы одновременно).
Если вы случайно приняли большую дозу, чем рекомендовано, об этом необходимо сообщить врачу.
Дети
Детям в возрасте младше 6 лет не применяют. Детям в возрасте 6 — 14 лет препарат применяют по назначению и под наблюдением врача.
Побочные реакции
Индивидуально могут возникать побочные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта в виде легкого дискомфорта в желудке, рвоты.
В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью к компонентам препарата возможны аллергические реакции.
Капсула содержит в своем составе натрия этилпарагидроксибензоат (E 215) и натрия пропилпарагидроксибензоат (E 217), краситель «желтый закат FCF» (E 110), которые могут вызвать аллергические реакции (в том числе отсроченные во времени).
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Упаковка
По 10 капсул в ПВХ/ПВДХ алюминиевом блистере. По 5 блистеров в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Рова Фармасьютикалс Лтд./Rowa Pharmaceuticals Ltd.