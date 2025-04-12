Фармакодинамика.

Роватинекс способствует дезинтеграции и выведению почечных камней и камней мочевыводящих путей. Борнеол и терпены полностью изменяются в человеческом организме, после чего выводятся в виде глюкуронидов почками. В результате этого повышается растворимость кальциевых солей, являющихся основными компонентами камней почек и мочевыводящего тракта. В экспериментальных условиях было установлено, что Роватинекс также предотвращает формирование камней.

Лекарство оказывают спазмолитический эффект, стимулируют прохождение камней по мочевыводящим путям, снижают интенсивность боли при мочеточниковых и почечных коликах, нормализуют почечный кровоток, за счет чего происходит улучшение функций почек, повышается диурез.

Роватинекс оказывает выраженное противовоспалительное и противомикробное (относительно многих грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов) действия, увеличивает содержание в моче коллоидов и глюкуроновой кислоты.

Фармакокинетика.

Отдельные компоненты препарата хорошо всасываются и метаболизируются в печени (реакция глюкуронидаций) и выводятся с желчью и мочой.