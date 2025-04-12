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Роватинекс (Rovatinex)

Роватинекс капсулы мягкие кишечно-растворимые блистер №50
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Rowa Pharmaceuticals
Форма выпуска
Капсулы мягкие кишечно-растворимые
Условия продажи
По рецепту
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/17341/01/01 от 03.04.2019

Роватинекс инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 капсула содержит: α-пинена 24,8 мг, β-пинена 6,2 мг, камфена 15,0 мг, цинеола 3,0 мг, фенхона 4,0 мг, борнеола 10,0 мг, анетола 4,0 мг;

вспомогательные вещества: масло оливковое очищенное, капсула кишечнорастворимая, мягкая: желатин, глицерин (85%), натрия этилпарагидроксибензоат (E215), натрия пропилпарагидроксибензоат (E217), краситель «желтый закат FCF» (E110), хинолиновый желтый (E104).

Лекарственная форма

Капсулы кишечнорастворимые, мягкие.

Основные физико-химические свойства: капсулы, кишечнорастворимые, мягкие желтого цвета, сферической формы.

Фармакотерапевтическая группа

Другие лекарственные средства для лечения урологических болезней. Код ATС G04B X.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Роватинекс способствует дезинтеграции и выведению почечных камней и камней мочевыводящих путей. Борнеол и терпены полностью изменяются в человеческом организме, после чего выводятся в виде глюкуронидов почками. В результате этого повышается растворимость кальциевых солей, являющихся основными компонентами камней почек и мочевыводящего тракта. В экспериментальных условиях было установлено, что Роватинекс также предотвращает формирование камней.

Лекарство оказывают спазмолитический эффект, стимулируют прохождение камней по мочевыводящим путям, снижают интенсивность боли при мочеточниковых и почечных коликах, нормализуют почечный кровоток, за счет чего происходит улучшение функций почек, повышается диурез.

Роватинекс оказывает выраженное противовоспалительное и противомикробное (относительно многих грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов) действия, увеличивает содержание в моче коллоидов и глюкуроновой кислоты.

Фармакокинетика.

Отдельные компоненты препарата хорошо всасываются и метаболизируются в печени (реакция глюкуронидаций) и выводятся с желчью и мочой.

Показания

Лечение мочекаменной болезни.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Дети в возрасте младше 6 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Роватинекс следует применять с осторожностью пациентам, принимающим пероральные антикоагулянты.

При одновременном приеме лекарственных средств, главным образом метаболизирующихся в печени и/или экскретируемых через печень, следует проявлять осторожность.

Особенности применения

См. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий».

Не рекомендуется принимать Роватинекс при выраженной анурии, почечной колике и тяжелых инфекциях мочевыводящих путей.

Во время терапии роватинексом нужно увеличить прием жидкости.

Капсула содержит в своем составе натрия этилпарагидроксибензоат (E 215) и натрия пропилпара-гидроксибензоат (E 217), краситель «желтый закат FCF» (E110), которые могут вызвать аллергические реакции (в том числе отсроченные во времени).

Способ применения и дозы

Препарат применяют перед приемом пищи. Капсулы нужно принимать целиком, раскусывать или разжевывать капсулы не рекомендуется. Роватинекс необходимо запивать достаточным количеством воды, не менее 100 мл.

Взрослые и подростки в возрасте старше 14 лет

Рекомендованная доза — 1 капсула 4–5 раз в сутки до приема пищи.

Дети в возрасте 6 — 14 лет

Рекомендованная доза — 1 или 2 капсулы 2 раза в сутки до приема пищи.

Продолжительность терапии определяется врачом.

Если Вы пропустили очередной прием препарата, необходимо принять дозу, как только вспомнили. Следующую дозу следует принять в обычное время (не следует принимать две дозы одновременно).

Если вы случайно приняли большую дозу, чем рекомендовано, об этом необходимо сообщить врачу.

Дети

Детям в возрасте младше 6 лет не применяют. Детям в возрасте 6 — 14 лет препарат применяют по назначению и под наблюдением врача.

Побочные реакции

Индивидуально могут возникать побочные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта в виде легкого дискомфорта в желудке, рвоты.

В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью к компонентам препарата возможны аллергические реакции.

Капсула содержит в своем составе натрия этилпарагидроксибензоат (E 215) и натрия пропилпарагидроксибензоат (E 217), краситель «желтый закат FCF» (E 110), которые могут вызвать аллергические реакции (в том числе отсроченные во времени).

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Упаковка

По 10 капсул в ПВХ/ПВДХ алюминиевом блистере. По 5 блистеров в пачке из картона.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Рова Фармасьютикалс Лтд./Rowa Pharmaceuticals Ltd.