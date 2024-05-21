диетическая добавка БиолитPRO может быть рекомендована в качестве источника электролитов (калия, натрия, хлоридов) с целью поддержания и восстановления водно-электролитного равновесия при состояниях организма, сопровождающихся обезвоживанием и повышенным риском нарушений баланса кишечной микрофлоры: тепловые и физические нагрузки, приводящие к интенсивному потоотделению; недостаточное употребление воды; во время путешествий, когда меняется состав природной микрофлоры в ЖКТ. В диетической добавке БиолитPRO электролиты соединены с пробиотическими дрожжами, способствующими здоровому балансу микрофлоры кишечника для поддержания здорового пищеварения. Этот тип дрожжей устойчив к действию желудочного сока. Попав в кишечник, он защищает полезную микробиот и поддерживает иммунную функцию.

Рекомендованная ежедневная порция содержит:



Ингредиент 1 саше 5,5 г (g) 2 саше 11,0 г (g) Хлориды 425,5 мг (mg) 851,0 мг (mg) Натрий 275,9 мг (mg) 551,8 мг (mg) Калий 160,0 мг (mg) 320,0 мг (mg) Глюкоза 2 882,6 мг (mg) 5 765,1 мг (mg) Цитраты 258,7 мг (mg) 517,4 мг (mg) Saccharomyces boulardii (лиофилизат) 200,0 мг (mg)

4×109 КОЕ (CFU)* 400,0 мг (mg)

8×109 КОЕ (CFU)*