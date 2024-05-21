БиолитПРО (BiolitPRO) (506183) - инструкция по применению Диетические добавки
БиолитПРО инструкция по применению
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка БиолитPRO может быть рекомендована в качестве источника электролитов (калия, натрия, хлоридов) с целью поддержания и восстановления водно-электролитного равновесия при состояниях организма, сопровождающихся обезвоживанием и повышенным риском нарушений баланса кишечной микрофлоры: тепловые и физические нагрузки, приводящие к интенсивному потоотделению; недостаточное употребление воды; во время путешествий, когда меняется состав природной микрофлоры в ЖКТ. В диетической добавке БиолитPRO электролиты соединены с пробиотическими дрожжами, способствующими здоровому балансу микрофлоры кишечника для поддержания здорового пищеварения. Этот тип дрожжей устойчив к действию желудочного сока. Попав в кишечник, он защищает полезную микробиот и поддерживает иммунную функцию.
Рекомендованная ежедневная порция содержит:
|Ингредиент
|1 саше 5,5 г (g)
|2 саше 11,0 г (g)
|Хлориды
|425,5 мг (mg)
|851,0 мг (mg)
|Натрий
|275,9 мг (mg)
|551,8 мг (mg)
|Калий
|160,0 мг (mg)
|320,0 мг (mg)
|Глюкоза
|2 882,6 мг (mg)
|5 765,1 мг (mg)
|Цитраты
|258,7 мг (mg)
|517,4 мг (mg)
|Saccharomyces boulardii (лиофилизат)
|200,0 мг (mg)
4×109 КОЕ (CFU)*
|400,0 мг (mg)
8×109 КОЕ (CFU)*
*КОЕ – колониеобразующие единицы
Способ потребления и рекомендованное количество для ежедневного употребления:
детям в возрасте от 3 до 12 лет: 1 саше в сутки или по рекомендации врача;
детям от 12 лет и взрослым: по 1 саше 2 раза в сутки или по рекомендации врача.
Растворить содержание саше в 200 мл (мл) кипяченой, охлажденной воде, тщательно перемешать. Применить сразу после растворения. После растворения пакетика на дне напитка может остаться осадок. Не следует беспокоиться, если не весь порошок растворится, это характерно для продукта и не является его недостатком. Объем воды должен быть не менее 200 мл (мл).
Рекомендуемый срок потребления — 7 суток или определяется врачом индивидуально.
Особые указания
Предостережение к потреблению: не следует употреблять при повышенной чувствительности к компонентам продукта, детям до 3 лет, при глюкозо-галактозной мальабсорбции и тяжелых состояниях, требующих парентерального введения. Эффективность и безопасность потребления в период беременности или грудного вскармливания не изучались, поэтому не рекомендуется потреблять диетическую добавку в эти периоды без рекомендации врача. Учитывая состав продукта, следует соблюдать осторожность при употреблении лицам с сахарным диабетом, нарушением функции печени или почек, а также лицам, соблюдающими диету с низким содержанием соли (натрия и/или калия). Этот продукт не заменяет многообразное сбалансированное питание. Не превышать рекомендуемое суточное количество. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. Перед употреблением обязательна консультация врача.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в темном и сухом месте.