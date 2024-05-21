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Вита-стрункая (Vita-strunkaj) (501555) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Вита-стрункая (Vita-strunkaj)
Цена в городе Киев
Без рецепта
40 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
40 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме