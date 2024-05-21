Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГербатал (Herbatal) Гербатал (Herbatal) (500059) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 50 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Био Лайт Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 50 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря