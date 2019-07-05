фармакодинамика. Комплекс незаменимых и заменимых аминокислот, которые в организме участвуют в синтезе белка, применяется при печеночной недостаточности. Аминостерил Н-Гепа улучшает азотистый баланс, нормализует аминокислотный состав плазмы крови, улучшает неврологический статус пациентов с печеночной недостаточностью.

Оптимально подобранное соотношение L-аминокислот, применяемых при заболеваниях печени и обладающих гепатопротекторным эффектом. Препарат не содержит углеводов и электролитов.

Фармакокинетика. Все аминокислоты Аминостерил Н-Гепа доступны для усвоения после в/в введения. Только триптофан связывается с альбумином, а 15% — циркулирует в свободной форме.

Инфузия Аминостерил Н-Гепа нормализует нарушенную концентрацию аминокислот в плазме крови в дозе 1,1 г аминокислот/кг/сут для стабилизации их нормального уровня.

Пассаж аминокислот из плазмы крови в мозг облегчается различными транспортными системами.

Ароматические аминокислоты тирозин, фенилаланин, триптофан и лейцин, изолейцин, валин конкурируют за объединенную транспортную систему в ГЭБ.

При повышении концентрации фенилаланина, тирозина и триптофана в плазме крови у пациентов с поражением печени отмечается также повышенный их доступ к мозгу.

Концентрация свободных аминокислот в плазме крови и в клетках организма человека регулируется эндогенно и зависит от возраста, питания и состояния пациента. Аминостерил Н-Гепа существенно не нарушает физиологического пула аминокислот, если они выводятся с постоянной медленной скоростью. T ½ для разных аминокислот составляет 10–30 мин.