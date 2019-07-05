Аминостерил Н-Гепа (Aminosteril N-Hepa) (49596) - инструкция по применению ATC-классификация
Аминостерил Н-Гепа инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Комплекс незаменимых и заменимых аминокислот, которые в организме участвуют в синтезе белка, применяется при печеночной недостаточности. Аминостерил Н-Гепа улучшает азотистый баланс, нормализует аминокислотный состав плазмы крови, улучшает неврологический статус пациентов с печеночной недостаточностью.
Оптимально подобранное соотношение L-аминокислот, применяемых при заболеваниях печени и обладающих гепатопротекторным эффектом. Препарат не содержит углеводов и электролитов.
Фармакокинетика. Все аминокислоты Аминостерил Н-Гепа доступны для усвоения после в/в введения. Только триптофан связывается с альбумином, а 15% — циркулирует в свободной форме.
Инфузия Аминостерил Н-Гепа нормализует нарушенную концентрацию аминокислот в плазме крови в дозе 1,1 г аминокислот/кг/сут для стабилизации их нормального уровня.
Пассаж аминокислот из плазмы крови в мозг облегчается различными транспортными системами.
Ароматические аминокислоты тирозин, фенилаланин, триптофан и лейцин, изолейцин, валин конкурируют за объединенную транспортную систему в ГЭБ.
При повышении концентрации фенилаланина, тирозина и триптофана в плазме крови у пациентов с поражением печени отмечается также повышенный их доступ к мозгу.
Концентрация свободных аминокислот в плазме крови и в клетках организма человека регулируется эндогенно и зависит от возраста, питания и состояния пациента. Аминостерил Н-Гепа существенно не нарушает физиологического пула аминокислот, если они выводятся с постоянной медленной скоростью. T½ для разных аминокислот составляет 10–30 мин.
Показания Аминостерил Н-Гепа
для парентерального введения аминокислот при тяжелых нарушениях функции печени (печеночной недостаточности) с/без нарушений функции головного мозга (энцефалопатии), для лечения печеночной комы.
Применение Аминостерил Н-Гепа
препарат применяют только для в/в инфузий. Вводят 1–1,25 мл/кг массы тела в час, что соответствует 0,08–0,1 г аминокислот на 1 кг массы тела в час.
Максимальная скорость введения: 1,25 мл на 1 кг массы тела в час, что соответствует 0,1 г аминокислот на 1 кг массы тела в час.
Максимальная суточная доза: 1,5 г аминокислот на 1 кг массы тела, что соответствует 18,75 мл на 1 кг массы тела или 1300 мл на 70 кг массы тела.
Аминостерил H-Гепа применяют до тех пор, пока сохраняется необходимость в парентеральном питании и лечении.
Противопоказания
нарушение метаболизма аминокислот, гипергидратация, гипонатриемия, гипокалиемия, почечная недостаточность, тяжелая сердечная недостаточность.
Побочные эффекты
в/в введение препарата может привести к гиперпродукции соляной кислоты и развитию пептической язвы, обострению эрозивно-язвенных поражений ЖКТ, обострению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Возможны аллергические реакции на белковые компоненты препарата (гиперемия, зуд).
Особые указания
применяют только прозрачный р-р в неповрежденной упаковке.
При нарушении правил введения р-ров аминокислот возможно возникновение тошноты, повышенного потоотделения, тахикардии, повышение температуры тела.
Необходим контроль за ионограммой плазмы крови, водным и кислотно-щелочным балансом.
Необходимо сбалансированное введение электролитов и углеводов, в случае необходимости — с использованием параллельного вливания.
Пациентам со склонностью к пептической язве целесообразно проводить профилактику ульцерогенного действия, назначая блокаторы Н2-рецепторов и/или антациды.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат можно применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Дети. Данные по применению препарата у детей отсутствуют, поэтому не рекомендуется его назначать этой возрастной категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Во время лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами.
Взаимодействия
р-ры аминокислот не рекомендуется применять в качестве основы для введения других лекарственных средств. Это может привести к возникновению различных физико-химических реакций и образованию токсичных продуктов. Из-за высокого риска микробного загрязнения р-р аминокислот не следует смешивать с другими препаратами. Если необходимо для полного парентерального питания добавить углеводы, жировые эмульсии, электролиты, витамины, микроэлементы, следует проводить тщательный контроль за стерильностью, качеством смешивания и совместимостью. Аминостерил Н-Гепа не следует хранить после добавления других компонентов.
Передозировка
очень быстрая инфузия в периферические вены может вызвать раздражение вен (обеспечить правильную осмолярность). Очень быстрая инфузия может вызвать рвоту. В этих случаях инфузию следует немедленно прекратить. Возможно продолжение инфузии с правильной скоростью.
Нет данных о токсических эффектах аминокислот для парентерального питания. Поскольку аминокислоты являются физиологическими компонентами, их токсичность невозможно предсказать.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.