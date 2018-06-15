Валокормид (Valocormidum) (49555) - инструкция по применению ATC-классификация
Валокормид инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 25 мл препарата содержат валерианы настойки (1:5) — 8,33 мл, ландыша настойки (1:10) — 8,33 мл, красавки настойки (1:10) — 4,17 мл, натрия бромида — 3,33 г, ментола рацемического — 0,208 г;
вспомогательное вещества: вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли оральные. Прозрачная жидкость красновато-бурого цвета, с ароматом валерианы и ментола. При сохранении допускается образование осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Снотворные и седативные средства.
Код АТС N05C М50**.
Комбинированный препарат растительного происхождения, который имеет седативное и спазмолитическое действие.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Глаукома, тяжелые нарушения сердечной деятельности, гипертрофия предстательной железы, заболевание почек.
Беременность и кормление грудью.
Дети
Опыта применения препарата у детей нет, поэтому не рекомендуется его назначать этой категории пациентов.
Условия хранения
Хранить при температуре не више 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 мл в флаконе или по 25 мл в флаконе в пачке.
Производитель
ООО «ГКП« Фармацевтическая фабрика ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.