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Валокормид (Valocormidum) (49555) - инструкция по применению ATC-классификация

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Валокормид (Valocormidum)
Цена в городе Киев
от 16,80 грн
Без рецепта
1 шт от 16,80 грн
В наличии в 356 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли оральные
Объем
25 мл
ATC-група
N05C M50** Прочие препараты, включая комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/8535/01/01 от 15.06.2018

Валокормид инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 25 мл препарата содержат валерианы настойки (1:5)  — 8,33 мл, ландыша настойки (1:10)  — 8,33 мл, красавки настойки (1:10)  — 4,17 мл, натрия бромида — 3,33 г, ментола рацемического — 0,208 г;

вспомогательное вещества: вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли оральные. Прозрачная жидкость красновато-бурого цвета, с ароматом валерианы и ментола. При сохранении допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Снотворные и седативные средства.

Код АТС N05C М50**.

Комбинированный препарат растительного происхождения, который имеет седативное и спазмолитическое действие.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Глаукома, тяжелые нарушения сердечной деятельности, гипертрофия предстательной железы, заболевание почек.

Беременность и кормление грудью.

Дети

Опыта применения препарата у детей нет, поэтому не рекомендуется его назначать этой категории пациентов.

Условия хранения

Хранить при температуре не више 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл в флаконе или по 25 мл в флаконе в пачке.

Производитель

ООО «ГКП« Фармацевтическая фабрика ».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Валокормид
Валокормид капли оральные флакон 25 мл, №1
от 16,80 грн
В наличии в 356 аптеках
Цены в аптеках
Валокормид
Валокормид капли оральные флакон 25 мл, №1
от 16,80 грн
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