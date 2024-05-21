Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияВитамак (Vitamac) Витамак (Vitamac) (494938) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 233,53 грн Без рецепта 30 шт от 233,53 грн В наличии в 44 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Macleods Pharmaceuticals Ltd Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия