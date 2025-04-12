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Диетические добавки общеукрепляющего действия
Батончик Здоровый перекус (Healthy snack bar)
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от
28,65
грн
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Характеристики
Производитель
Витапак
Форма выпуска
Батончик
Условия продажи
Без рецепта
Вес
40 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
28,65
грн
в 3 аптеках других городов
Найти в аптеках
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