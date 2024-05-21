Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТГастровал-СП (Gastroval-SP) Гастровал-СП (Gastroval-SP) (480074) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 20 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Здравофарм Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ