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Гастровал-СП (Gastroval-SP) (480074) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Гастровал-СП (Gastroval-SP)
Цена в городе Киев
Без рецепта
20 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ