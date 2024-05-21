Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыханияАнгиплант (Angiplant) Ангиплант (Angiplant) (480065) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 63,30 грн Без рецепта 16 шт от 63,30 грн 1 шт от 153,20 грн 24 шт от 148,40 грн 24 шт от 130,70 грн 15 шт Нет в наличии 15 шт Нет в наличии Больше +3 В наличии в 232 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Илан Фарм Количество штук в упаковке 16 шт. Диетические добавки 7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания