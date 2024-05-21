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Ангиплант (Angiplant) (480065) - инструкция по применению Диетические добавки

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Ангиплант (Angiplant)
Цена в городе Киев
от 63,30 грн
Без рецепта
16 шт от 63,30 грн 1 шт от 153,20 грн 24 шт от 148,40 грн 24 шт от 130,70 грн 15 шт Нет в наличии 15 шт Нет в наличии
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В наличии в 232 аптеках
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Количество штук в упаковке
16 шт.
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания