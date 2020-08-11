Барбовал®капсулы (Barbovalum® capsules) (4702) - инструкция по применению ATC-классификация
Барбовал капсулы инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Барбовал — комбинированное лекарственное средство, терапевтическое действие которого обусловлено фармакологическими свойствами компонентов, входящих в его состав.
Этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты оказывает рефлекторное, успокаивающее и спазмолитическое действие, обусловленное снижением рефлекторной возбудимости в центральных отделах нервной системы и усилением процессов торможения в нейронах коры и подкорковых структур головного мозга, а также снижением активности центральных сосудодвигательных центров и местным прямым спазмолитическим действием на гладкие мышцы.
Фенобарбитал подавляет активирующее влияние центров ретикулярной формации среднего и продолговатого мозга на кору больших полушарий, тем самым уменьшая потоки возбуждающих влияний на кору головного мозга и подкорковые структуры. Снижение активирующих влияний оказывает, в зависимости от дозы, успокаивающий, транквилизирующий и снотворный эффект. Барбовал снижает возбуждающее влияние на сосудодвигательные центры, коронарные и периферические сосуды, снижая общее АД, устраняя и предупреждая спазмы сосудов, особенно сердечных. Ментол в ментиловом эфире кислоты изовалериановой успокаивающе влияет на ЦНС, замедляет перистальтику желудка и кишечника, уменьшает метеоризм, оказывает также умеренное рефлекторное сосудорасширяющее и спазмолитическое действие.
Показания Барбовал капсулы
неврозы, сопровождающиеся повышенной возбудимостью, бессонницей; истерия; в составе комплексного лечения легких приступов стенокардии, АГ в начальной стадии; тахикардии функционального генеза; при спазмах желудка и кишечника, метеоризме.
Применение Барбовал капсулы
Барбовал принимают внутрь. Обычно взрослые принимают по 1–2 капсулы 2–3 раза в сутки на протяжении 10–15 дней. Принимать препарат лучше за 20–30 мин до еды. После перерыва в 10–15 дней курс лечения можно повторить. Максимальная суточная доза — 6 капсул.
Противопоказания
повышенная чувствительность к каким-либо компонентам препарата, печеночная и почечная недостаточность, печеночная порфирия, выраженная артериальная гипотензия, острый инфаркт миокарда, тяжелая сердечная недостаточность, сахарный диабет, депрессия, миастения, алкоголизм, наркотическая и медикаментозная зависимости, респираторные заболевания с одышкой, обструктивный синдром. Препарат не применять у детей, беременных и женщин, кормящих грудью.
Побочные эффекты
обычно препарат переносится хорошо. Возможно развитие следующих побочных реакций:
со стороны пищеварительной системы: запоры, ощущение тяжести в эпигастральной области, при длительном применении — нарушение функции печени, тошнота, рвота;
со стороны нервной системы: слабость, атаксия, нарушение координации движений, нистагм, галлюцинации, парадоксальное возбуждение, снижение концентрации внимания, утомляемость, замедление реакций, головная боль, когнитивные нарушения, спутанность сознания, сонливость, легкое головокружение;
со стороны органов кроветворения: анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз;
со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, брадикардия;
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, аллергические реакции, в том числе кожная сыпь, зуд, крапивница;
со стороны кожи и слизистой оболочки: синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз;
со стороны опорно-двигательного аппарата: при длительном применении средств, содержаших фенобарбитал, сушествует риск нарушения остеогенеза;
другое: затрудненное дыхание.
Длительный прием препаратов, содержащих бром, может привести к отравлению бромом, которое характеризуется такими симптомами: угнетение ЦНС, депрессивное настроение, спутанность сознания, атаксия, апатия, конъюнктивит, ринит, слезотечение, акне или пурпура.
Особые указания
наличие в составе лекарственного средства фенобарбитала может привести к риску развития синдрома Стивенса — Джонсона и синдрома Лайелла, что наиболее вероятно в первые недели лечения. Не рекомендуется длительное применение из-за опасности развития медикаментозной зависимости, возможного накопления брома в организме и развития отравления бромом. В случаях, когда боль в области сердца не проходит после приема препарата, необходимо обратиться к врачу для исключения острого коронарного синдрома. Следует осторожно назначать препарат при декомпенсированной сердечной недостаточности, артериальной гипотензии, гиперкинезах, гипертиреозе, гипофункции надпочечников, острой и постоянной боли, острой интоксикации лекарственными средствами.
Масло касторовое, входящее в состав препарата, может вызвать расстройство желудка и диарею.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применять у женщин в период беременности и кормления грудью.
Дети. Опыта применения препарата для лечения детей нет, поэтому его не применяют в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат может вызывать сонливость и головокружение, поэтому в период лечения пациентам не рекомендуется работать с опасными механизмами и управлять транспортными средствами.
Взаимодействия
одновременное применение с нейролептиками и транквилизаторами потенцирует, а со стимуляторами ЦНС — ослабляет действие каждого компонента препарата. Барбовал, содержащий в своем составе производные барбитуровой кислоты, усиливает действие местноанестезирующих, обезболивающих и снотворных средств. Алкоголь усиливает эффекты препарата и может повышать его токсичность. Действие препарата усиливается на фоне применения препаратов вальпроевой кислоты. Наличие в составе Барбовала фенобарбитала может индуцировать ферменты печени, и это делает нежелательным его одновременное применение с медикаментами, которые метаболизируются в печени (с производными кумарина — непрямыми антикоагулянтами, гризеофульвином, глюкокортикоидами, пероральными противозачаточными средствами, сердечными гликозидами, противомикробными, противовирусными, противогрибковыми, противоэпилептическими, противосудорожными, психотропными, пероральными гипогликемизирующими, гормональными, иммуносупрессивными, цитостатическими, антиаритмическими, антигипертензивными лекарственными средствами), поскольку их эффективность будет снижаться в результате более высокого уровня метаболизма.
Ингибиторы МАО пролонгируют эффект фенобарбитала. Рифампицин может снижать эффект фенобарбитала.
При одновременном применении фенобарбитала с препаратами золота повышается риск поражения почек.
При длительном одновременном применении фенобарбитала с НПВП существует риск образования язвы желудка и кровотечения.
Одновременное применение фенобарбитала с зидовудином усиливает токсичность обоих препаратов.
Препарат повышает токсичность метотрексата. Во время приема препарата следует избегать употребления спиртных напитков.
Передозировка
при длительном или частом применении может происходить кумуляция препарата, что приводит к клиническим проявлениям передозировки, а именно:
- угнетению ЦНС, что устраняется применением стимуляторов ЦНС (кофеин, кордиамин и др.);
- нистагму, атаксии, снижению АД, отклонениям в формуле крови.
Проявлениями хронического отравления бромом являются депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушения координации движения. Для устранения указанных проявлений назначается симптоматическая терапия.
Постоянное длительное применение препарата может вызвать привыкание, медикаментозную зависимость, абстинентный синдром, а внезапное прекращение применения — синдром отмены. Длительное применение препарата иногда сопровождается усилением психодинамической активности вместо ожидаемой седации.
Симптомы передозировки: угнетение дыхания, вплоть до его остановки; угнетение ЦНС, вплоть до комы; угнетение сердечно-сосудистой деятельности, включая нарушения ритма, снижение АД, вплоть до коллаптоидного состояния; тошнота, слабость, снижение температуры тела, уменьшение диуреза.
Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.