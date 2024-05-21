Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам для волос Др. Санте детокс хеир (Balm for hair Dr. Sante Detox hair)

Бальзам для волос Др. Санте детокс хеир (Balm for hair Dr. Sante Detox hair) (467358) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Бальзам для волос Др. Санте детокс хеир (Balm for hair Dr. Sante Detox hair)
Цена в городе Киев
от 66,64 грн
Без рецепта
1 шт от 66,64 грн
В наличии в 12 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Объем
200 мл
Косметические средства
3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)