Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам для волос Др. Санте детокс хеир (Balm for hair Dr. Sante Detox hair) Бальзам для волос Др. Санте детокс хеир (Balm for hair Dr. Sante Detox hair) (467358) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 66,64 грн Без рецепта 1 шт от 66,64 грн В наличии в 12 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эльфа ФФ Объем 200 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)