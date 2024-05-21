Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществДетрикал беби (Detrical baby) Детрикал беби (Detrical baby) (466226) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Натур Продукт Фарма Сп. з о. о. Форма выпуска Капли Объем 30 мл Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ