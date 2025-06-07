Отбеливающие

Зубная паста Колгейт целебные травы отбеливающая (Toothpaste Colgate healing herbs whitening)

ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 100 мл отбеливающая №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 70,00 грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Colgate-Palmolive
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства
Регистрация
12.2-18-3/15063 от 08.07.2020