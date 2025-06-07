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Отбеливающие
Зубная паста Колгейт целебные травы отбеливающая (Toothpaste Colgate healing herbs whitening)
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70,00
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Характеристики
Производитель
Colgate-Palmolive
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства
4.1.1.2.4. Отбеливающие
Регистрация
12.2-18-3/15063 от 08.07.2020
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
70,00
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
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