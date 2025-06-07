Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен

Зубная паста профилактическая Лесная тайговый отвар (Prophylactic toothpaste Forest Taiga decoction)

ЗУБНАЯ ПАСТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ "ЛЕСНАЯ" 75 мл Таежный отвар №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 13,60 грн
в 2 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Фабрика Комби
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства