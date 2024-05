Бом-бенге мазь согласно АТС-классификации относится к лекарственным средствам для топического применения при суставной и мышечной боли; к препаратам, содержащим производные салициловой кислоты. Ее действующие вещества — ментол и метилсалицилат. Мазь Бом-бенге благодаря комбинированному составу и взаимодополняющему эффекту действующих веществ оказывает противовоспалительное, обезболивающее, местное раздражающее действие и применяется при различной мышечной и суставной патологии, включая ревматоидный артрит, миозит, невралгии и т.д.

Бом-бенге мазь: ментол и его действие при топическом применении

Ментол, природный циклический монотерпеновый спирт растительного происхождения, придает растениям рода мята (лат. Mentha) семейства яснотковые (лат. Lamiaceae) характерный запах. Основным источником получения ментола является мята перечная (лат. Mentha piperita). В Японии это растение выращивается в качестве лекарственного растительного сырья более 2000 лет. Ментол также содержится в эфирных маслах других растений, например эвкалипта и лимонника. В настоящее время лекарственные средства, содержащие ментол, применяются в комплексном лечении множества заболеваний, включая заболевания органов дыхания, в том числе острые респираторные заболевания, желудочно-кишечные расстройства и скелетно-мышечную боль. Кроме того, он входит в состав многих топических обезболивающих, антисептических, противозудных препаратов. Ежегодно в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности используется около 30 000 т ментола. Несмотря на многолетнюю историю применения ментола, механизмы его фармакологического действия все еще не до конца изучены. Ментол представляет собой бесцветное или белое кристаллическое вещество; твердый при комнатной температуре (25 °C), температура плавления 41–44 °C, плотность 0,890 г/см3. Он плохо растворяется в воде и хорошо растворяется в хлороформе, диэтиловом эфире и этиловом спирте. Липофильность ментола объясняет его способность активно взаимодействовать с мембранами клеток (Oz M. et al., 2017).

Ментол — это вазоактивное соединение, которое часто входит в состав обезболивающих и противовоспалительных мазей. Ментол вызывает расширение сосудов кожи, однако точные механизмы вызванной ментолом вазодилатации неизвестны. По данным одного из исследований, ментол расширяет сосуды путем стимуляции высвобождения оксида азота (NO) и гиперполяризующих факторов эндотелия (EDHF). Имеются данные о том, что ментол изменяет концентрацию кальция в гладких мышцах сосудов (Craighead D.H. et al., 2017). Так, ментол блокирует потенциалзависимые кальциевые каналы L-типа в клетках гладких мышц сосудов. Это приводит к снижению внутриклеточной концентрации кальция, и, соответственно, к релаксации гладкомышечных клеток и расширению сосудов. В настоящее время ведутся исследования потенциальной возможности применения ментола в терапии артериальной гипертензии (Silva Н., 2020). Считается, что ментол может изменять проницаемость ионных каналов как непосредственно воздействуя на эти каналы, так и посредством изменения текучести и толщины клеточных мембран и тем самым вызывая конформационные изменения белковых структур мембраны. Ионные каналы представляют собой порообразующие интегральные мембранные белки, которые регулируют перенос заряженных ионов (Ca2+, K+, Na + или Cl-) через двухслойную мембрану клетки и регулируют мембранный потенциал покоя, потенциалы действия и другие электрические сигналы (Oz M. et al., 2017).

Метол при местном применении вызывает ощущение прохлады, оказывая таким образом отвлекающее действие при болевом синдроме. Этот эффект объясняется стимуляцией сенсорных нервов (Craighead D.H. et al., 2017). Топические препараты, содержащие в качестве действующего вещества ментол, и сегодня широко применяются в терапии артритов, растяжения мышц и уменьшения выраженности боли в спине (Craighead D.H., Alexander L.M., 2016).

Бом-бенге мазь: метилсалицилат и особенности его применения

Метилсалицилат — вещество растительного происхождения. По химическому строению это ментоловый эфир салициловой кислоты (химическая формула C 8 H 8 O 3 ), является компонентом винтегреневого эфирного масла, получаемого из гаультерии лежачей (лат. Gaultheria procumbens), растения семейства вересковые (лат. Ericaceae). Метилсалицилат представляет собой желтоватую жидкость с выраженным характерным запахом. В настоящее время применяется преимущественно химически синтезированный метилсалицилат. Метилсалицилат является действующим веществом многих наружных препаратов для симптоматического лечения скелетно-мышечной боли. При правильном применении топических средств, содержащих метилсалицилат, редко возникают токсические явления. Однако следует учитывать, что метилсалицилат может всасываться через неповрежденную кожу. При этом данное вещество по-разному всасывается с разных участков кожи, например кожа мошонки абсорбирует в 40 раз больше метилсалицилата, чем кожа спины или конечностей. Метилсалицилат нельзя наносить на поврежденную кожу (например с псориатическими бляшками, ожогами, при эритродермии) ввиду повышения его системной токсичности (Thompson T.M. et al., 2016). Скорость всасывания метилсалицилата с неповрежденной кожи увеличивается при повторном нанесении. В среднем при нанесении метилсалицилата на кожу его уровень в подлежащих тканях в 30 раз выше, чем в плазме крови (Cross S.E. et al., 1998).

В коже метилсалицилат гидролизуется до салициловой кислоты. Салициловая кислота — это клеточный яд, который при передозировке неизбирательно нарушает клеточный метаболизм. Признаками отравления метилсалицилатом являются гиперстимуляция дыхательного центра центральной нервной системы, а именно гиперпноэ, тахипноэ. Пациенты отмечают шум в ушах, гиперпирексию и повышенное потоотделение. Определяются обезвоживание, электролитные нарушения, нарушения уровня глюкозы в сыворотке крови. Возможны острое повреждение легких, летаргия, кома, судороги, отек головного мозга и летальный исход. Лечение отравления метилсалицилатом должно включать инфузию натрия бикарбоната (способствует повышенному выведению салицилатов с мочой), в тяжелых случаях возможно проведение гемодиализа. Необходим мониторинг уровня калия в плазме крови и его коррекция по мере необходимости. Проводится симптоматическая терапия (Thompson T.M. et al., 2016).

Бом-бенге мазь: заключение

Мышечно-скелетная боль является широко распространенной проблемой и симптомом различных заболеваний и патологических состояний. Так, боль в суставах и околосуставных тканях — основной симптом остеоартроза. По данным эпидемиологических исследований, остеоартроз выявляется у 10–16% населения (Дубиков А.И., 2007). Бом-бенге — мазь для топического нанесения, оказывающая обезболивающий, противовоспалительный, местно-раздражающий и отвлекающий эффекты. Мазь Бом-бенге улучшает микроциркуляцию в месте нанесения и может применяться в качестве вспомогательного средства в лечении различной суставной, неврологической (ишиас, радикулит) патологии и плеврита.