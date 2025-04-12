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Холе-Гран (Chole-Gran)

Холе-Гран гранулы пенал 10 г №1
Цены в Киев
от 233,26 грн
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Характеристики
Производитель
НГС
Форма выпуска
Гранулы
Условия продажи
Без рецепта
Вес
10 г
ATC-группа
Регистрация
UA/8456/01/01 от 28.05.2019

Холе-Гран инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат Chelidonium 200CH 20 мг, Lycopodium 200CH 20 мг, Berberis 200CH 20 мг, Carduus marianus 50CH 20 мг, Taraxacum 50CH 20 мг;

вспомогательные вещества: сахар кондитерский.

Лекарственная форма

Гранулы. Гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Ослабляет боль, спазмы желчевыводящих путей, диспепсические расстройства. Способствует образованию и оттоку желчи, улучшает перистальтику кишечника. Способствует регенерации печеночных клеток после острых гепатитов (инфекционный гепатит В, интоксикационные гепатиты).

Показания

В составе комплексного лечения: острые и хронические заболевания печени и желчевыводящих путей. Хронические холециститы, гепатиты, дискинезии желчевыводящих путей. Желчнокаменная болезнь. Запоры. Как гепатопротектор при лучевой и химиотерапии. Неспецифическая профилактика вирусного гепатита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно применение совместно с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами).

Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 7 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте 1 — 7 лет — из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием), растворенные в небольшом количестве воды или под язык.

Гранулы следует принимать за 15–20 минут до или через 1 час после еды.

Принимать 1–2 раза в сутки в течение 2–3 месяцев.

При необходимости курс лечения повторить через 2–3 недели.

Дети

Не назначают детям в возрасте младше 1 года.

Детям в возрасте 1 — 3 лет применение препарата возможно только по назначению врача.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 10 г гранул в пенале полимерном, в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.