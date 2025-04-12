Холе-Гран (Chole-Gran)
Холе-Гран инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат Chelidonium 200CH 20 мг, Lycopodium 200CH 20 мг, Berberis 200CH 20 мг, Carduus marianus 50CH 20 мг, Taraxacum 50CH 20 мг;
вспомогательные вещества: сахар кондитерский.
Лекарственная форма
Гранулы. Гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Ослабляет боль, спазмы желчевыводящих путей, диспепсические расстройства. Способствует образованию и оттоку желчи, улучшает перистальтику кишечника. Способствует регенерации печеночных клеток после острых гепатитов (инфекционный гепатит В, интоксикационные гепатиты).
Показания
В составе комплексного лечения: острые и хронические заболевания печени и желчевыводящих путей. Хронические холециститы, гепатиты, дискинезии желчевыводящих путей. Желчнокаменная болезнь. Запоры. Как гепатопротектор при лучевой и химиотерапии. Неспецифическая профилактика вирусного гепатита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно применение совместно с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами).
Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 7 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте 1 — 7 лет — из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием), растворенные в небольшом количестве воды или под язык.
Гранулы следует принимать за 15–20 минут до или через 1 час после еды.
Принимать 1–2 раза в сутки в течение 2–3 месяцев.
При необходимости курс лечения повторить через 2–3 недели.
Дети
Не назначают детям в возрасте младше 1 года.
Детям в возрасте 1 — 3 лет применение препарата возможно только по назначению врача.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 г гранул в пенале полимерном, в картонной упаковке.
Категория отпуска
Без рецепта.