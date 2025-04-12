Уро-Гран (Uro-Gran)
Уро-Гран инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат: Berberis 200CH 20 мг Colchicum 200CH 20 мг Acidum oxaliсum 200CH 20 мг Acidum phosphoriсum 200CH 20 мг Colocynthis 200CH 20 мг;
вспомогательные вещества: сахар кондитерский.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Способствует растворению конкрементов и препятствует их образованию в моче. Оказывает спазмолитическое действие на мышцы мочевыводящих путей, уменьшает воспаление, облегчает боль, связанную с мочевыведением.
Фармакокинетика.
Не изучали.
Показания
В составе комплексного лечения: мочекаменная болезнь, мочекислый диатез, подагра, воспалительные заболевания мочевыводящих органов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно сочетание с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными, витаминами). Интервал между их приемами должен составлять не менее 30 мин.
Особенности применения
Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять этот препарат.
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — сахара кондитерского — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 7 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте 3 — 12 лет — по 3 гранулы на 1 прием, растворить в небольшом количестве воды или положить под язык. Гранулы принимать за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды. Принимать 1 раз в сутки утром натощак в течение 2–3 месяцев. В случае необходимости курс лечения повторить после перерыва в 2–3 недели. При почечной колике — по 3 гранулы 3–5 раз в течение 1часа.
Дети
Не назначают детям в возрасте младше 3 лет.
Побочные реакции
Возможны реакции гиперчувствительности.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 г в пенале, по 1 пеналу в пачке из картона; по 10 г во флаконе с крышкой, по 1 флакону в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.
Местонахождение заявителя
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 04050, г. Киев, Шевченковский район, улица Тургеневская, дом 76–78.