Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 7 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте 3 — 12 лет — по 3 гранулы на 1 прием, растворить в небольшом количестве воды или положить под язык. Гранулы принимать за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды. Принимать 1 раз в сутки утром натощак в течение 2–3 месяцев. В случае необходимости курс лечения повторить после перерыва в 2–3 недели. При почечной колике — по 3 гранулы 3–5 раз в течение 1часа.