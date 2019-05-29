Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 7 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте 3 — 7 лет — из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием), гранулы растворяют в небольшом количестве воды в случае невозможности применения под язык. Лекарственное средство следует принимать за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды. Принимать 2–6 раз в сутки, в зависимости от тяжести состояния, до полного выздоровления.

При остром начале заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 минут в течение первых 2 часов. Далее перейти на прием 2–6 раз в сутки.

После выздоровления рекомендуется продолжить прием препарата 2 раза в сутки в течение 7 дней с целью профилактики осложнений.

При хронических бронхитах принимать 1–2 раза в сутки. Курс лечения — 2–3 месяца.

При необходимости курс повторить через 2–3 недели.