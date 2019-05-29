Бронхо-Гран (Broncho-Gran) (46345) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронхо-Гран инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Местонахождение заявителя
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат: Bryonia alba 200CH 20 мг Spongia 200CH 20 мг Ipecacuanha 200CH 20 мг Verbascum 50CH 20 мг Kalium bichromicum 200CH 20 мг;
вспомогательные вещества: сахар кондитерский.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Облегчает кашель, способствует отхождению мокроты, уменьшает воспаление дыхательных путей.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
В комплексном лечении: заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем; лечение и профилактика рецидивов острых и хронических ларингитах, трахеитах, бронхитах.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно сочетание с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.
Особенности применения
Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять этот препарат.
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — сахара кондитерского — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 7 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте 3 — 7 лет — из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием), гранулы растворяют в небольшом количестве воды в случае невозможности применения под язык. Лекарственное средство следует принимать за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды. Принимать 2–6 раз в сутки, в зависимости от тяжести состояния, до полного выздоровления.
При остром начале заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 минут в течение первых 2 часов. Далее перейти на прием 2–6 раз в сутки.
После выздоровления рекомендуется продолжить прием препарата 2 раза в сутки в течение 7 дней с целью профилактики осложнений.
При хронических бронхитах принимать 1–2 раза в сутки. Курс лечения — 2–3 месяца.
При необходимости курс повторить через 2–3 недели.
Дети
Рекомендовано детям в возрасте старше 3 лет.
Побочные реакции
Возможны реакции гиперчувствительности.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Упаковка
По 10 г в пенале; по 1 пеналу в пачке из картона; по 10 г во флаконе с крышкой; по 1 флакону с крышкой в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.
Местонахождение заявителя
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 04050, г. Киев, Шевченковский район, улица Тургеневская, дом 76–78.