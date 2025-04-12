Кардио-Гран (Cardio-Gran)
Кардио-Гран инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат Spigelia 200CH 20 мг, Cactus 200CH 20 мг, Kalium carbonicum 200CH 20 мг, Lachesis 1000CH 20 мг, Ignatia 1000CH 20 мг;
вспомогательные вещества: сахар кондитерский.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Уменьшает сердцебиение, боли в области сердца, способствует стабилизации артериального давления.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
В составе комплексной терапии: нейроциркуляторная дистония, неврозы с повышенной раздражительностью; артериальная гипертензия I степени.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно совместное применение с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.
Особенности применения
Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять препарат.
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 5 гранул под язык до полного рассасывания. Принимать при приступах боли в области сердца, усиленном сердцебиении 3–5 раз через каждые 10–15 минут до улучшения состояния. Если боль не проходит, больному следует обратиться к врачу.
При постоянной боли в области сердца принимать 3–5 раз в сутки (в комплексе с другими антиангинальными препаратами).
Для профилактики принимать 1–2 раза в сутки. Курс лечения — 2–3 месяца. При необходимости курс повторить через 2–3 недели.
Детям в возрасте 1 — 7 лет при нейроциркуляторной дистонии, которая сопровождается усиленным сердцебиением — по 3 гранулы, растворенные в небольшом количестве воды 2–3 раза в день. Продолжительность лечения врач определяет индивидуально.
Препарат следует принимать за 15–20 минут до или через 1 час после еды.
Дети
Не назначают детям в возрасте младше 1 года. Детям в возрасте 1 — 3 лет применение препарата возможно только по назначению врача.
Побочные реакции
Возможны реакции гиперчувствительности.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 г гранул в пенале полимерном или флаконе с крышкой, в пачке из картона с маркировкой на украинском языке.
Категория отпуска
Без рецепта.