Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 5 гранул под язык до полного рассасывания. Принимать при приступах боли в области сердца, усиленном сердцебиении 3–5 раз через каждые 10–15 минут до улучшения состояния. Если боль не проходит, больному следует обратиться к врачу.

При постоянной боли в области сердца принимать 3–5 раз в сутки (в комплексе с другими антиангинальными препаратами).

Для профилактики принимать 1–2 раза в сутки. Курс лечения — 2–3 месяца. При необходимости курс повторить через 2–3 недели.

Детям в возрасте 1 — 7 лет при нейроциркуляторной дистонии, которая сопровождается усиленным сердцебиением — по 3 гранулы, растворенные в небольшом количестве воды 2–3 раза в день. Продолжительность лечения врач определяет индивидуально.

Препарат следует принимать за 15–20 минут до или через 1 час после еды.