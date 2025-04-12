Различные комбинированные кардиологические препараты

Кардио-Гран (Cardio-Gran)

Кардио-Гран гранулы пенал 10 г №1
Цены в Киев
от 158,21 грн
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Характеристики
Производитель
НГС
Форма выпуска
Гранулы
Условия продажи
Без рецепта
Вес
10 г
ATC-группа
Регистрация
UA/8454/01/01 от 29.05.2019

Кардио-Гран инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат Spigelia 200CH 20 мг, Cactus 200CH 20 мг, Kalium carbonicum 200CH 20 мг, Lachesis 1000CH 20 мг, Ignatia 1000CH 20 мг;

вспомогательные вещества: сахар кондитерский.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Уменьшает сердцебиение, боли в области сердца, способствует стабилизации артериального давления.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

В составе комплексной терапии: нейроциркуляторная дистония, неврозы с повышенной раздражительностью; артериальная гипертензия I степени.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно совместное применение с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

Особенности применения

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять препарат.

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 5 гранул под язык до полного рассасывания. Принимать при приступах боли в области сердца, усиленном сердцебиении 3–5 раз через каждые 10–15 минут до улучшения состояния. Если боль не проходит, больному следует обратиться к врачу.

При постоянной боли в области сердца принимать 3–5 раз в сутки (в комплексе с другими антиангинальными препаратами).

Для профилактики принимать 1–2 раза в сутки. Курс лечения — 2–3 месяца. При необходимости курс повторить через 2–3 недели.

Детям в возрасте 1 — 7 лет при нейроциркуляторной дистонии, которая сопровождается усиленным сердцебиением — по 3 гранулы, растворенные в небольшом количестве воды 2–3 раза в день. Продолжительность лечения врач определяет индивидуально.

Препарат следует принимать за 15–20 минут до или через 1 час после еды.

Дети

Не назначают детям в возрасте младше 1 года. Детям в возрасте 1 — 3 лет применение препарата возможно только по назначению врача.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 10 г гранул в пенале полимерном или флаконе с крышкой, в пачке из картона с маркировкой на украинском языке.

Категория отпуска

Без рецепта.