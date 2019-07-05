Гастро-Гран (Gastro-Gran) (46343) - инструкция по применению ATC-классификация
Гастро-Гран инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Местонахождение заявителя
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат: Anacardium 200CH 20 мг Nux vomica 1000CH 20 мг Arsenicum album 1000CH 20 мг Argentum nitricum 1000CH 20 мг Kalium bichromicum 200CH 20 мг;
вспомогательные вещества: сахар кондитерский.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ослабляет боль, явления диспепсии, ускоряет заживление эрозий и язв. Оказывает регулирующую действие на вегетативную нервную систему, способствует улучшению микроциркуляции в области пищеварительного тракта, улучшает перистальтику.
Показания
В составе комплексного лечения: гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно совместное применение с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемами должен составлять не менее 30 мин.
Особенности применения
Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять этот препарат.
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — сахара кондитерского — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 7 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте 1 — 7 лет — из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием), растворенные в небольшом количестве воды или под язык. Гранулы следует принимать за 15–20 минут до или через 1 час после еды.
Принимать 3–5 раз в день до устойчивого улучшения состояния.
После исчезновения симптоматики рекомендуется продолжить прием лекарственного средства 2 раза в сутки в течение 7 дней.
При хронических гастритах — 1–2 раза в сутки в течение 2–3 месяцев.
При необходимости курс лечения повторить через 2–3 недели.
Дети
Не назначают детям в возрасте младше 1 года.
Применение лекарственного средства детям в возрасте 1 — 3 лет возможно только по назначению врача.
Побочные реакции
Возможны реакции гиперчувствительности.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 г в пенале; по 1 пеналу в пачке из картона; по 10 г во флаконе с крышкой; по 1 флакону в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.
Местонахождение заявителя
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 04050, г. Киев, Шевченковский район, улица Тургеневская, дом 76–78.