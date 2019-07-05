Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 7 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте 1 — 7 лет — из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием), растворенные в небольшом количестве воды или под язык. Гранулы следует принимать за 15–20 минут до или через 1 час после еды.

Принимать 3–5 раз в день до устойчивого улучшения состояния.

После исчезновения симптоматики рекомендуется продолжить прием лекарственного средства 2 раза в сутки в течение 7 дней.

При хронических гастритах — 1–2 раза в сутки в течение 2–3 месяцев.

При необходимости курс лечения повторить через 2–3 недели.