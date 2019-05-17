Артро-Гран (Artro-Gran) (46342) - инструкция по применению ATC-классификация
Артро-Гран инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат Rhus toxicodendron 1000CH 20 мг, Bryonia alba 200CH 20 мг, Causticum 1000CH 20 мг, Ledum 200CH 20 мг, Rhododendron 50CH 20 мг;
вспомогательные вещества: сахар кондитерский.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Облегчает боль, отечность, скованность движений в суставах, способствует нормализации минерального обмена, улучшает кровоснабжение тканей.
Показания
В комплексном лечении: боли в суставах, артриты, артрозы, ревматоидный полиартрит, подагра. Растяжение мышц и связок. Корешковые боли, пояснично-крестцовый радикулит.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно сочетанное применение с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемами должен составлять не менее 30 мин.
Особенности применения
Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять препарат.
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 5 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте 3 — 12 лет — по 3 гранулы на 1 прием, растворенные в небольшом количестве воды или под язык. Гранулы следует принимать за 15 — 20 минут до или через 1 час после еды.
Принимать 1 — 3 раза в сутки, в зависимости от интенсивности болевого синдрома.
При уменьшении боли препарат принимать 2 — 3 раза в неделю. Курс лечения — 3 — 4 месяца. При необходимости курс повторить через 2 — 3 недели.
Дети
Не назначают детям в возрасте младше 3 лет.
Побочные реакции
Возможны реакции гиперчувствительности.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Упаковка
По 10 г гранул в пенале полимерном или флаконе с крышкой, в картонной пачке с маркировкой на украинском языке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.