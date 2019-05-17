Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 5 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте 3 — 12 лет — по 3 гранулы на 1 прием, растворенные в небольшом количестве воды или под язык. Гранулы следует принимать за 15 — 20 минут до или через 1 час после еды.

Принимать 1 — 3 раза в сутки, в зависимости от интенсивности болевого синдрома.

При уменьшении боли препарат принимать 2 — 3 раза в неделю. Курс лечения — 3 — 4 месяца. При необходимости курс повторить через 2 — 3 недели.