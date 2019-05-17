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Артро-Гран (Artro-Gran) (46342) - инструкция по применению ATC-классификация

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Артро-Гран (Artro-Gran)
Цена в городе Киев
от 247,84 грн
Без рецепта
1 шт от 247,84 грн
В наличии в 88 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Гранулы
Вес
10 г
ATC-група
M09A X19** Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/8451/01/01 от 17.05.2019

Артро-Гран инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат Rhus toxicodendron 1000CH 20 мг, Bryonia alba 200CH 20 мг, Causticum 1000CH 20 мг, Ledum 200CH 20 мг, Rhododendron 50CH 20 мг;

вспомогательные вещества: сахар кондитерский.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Облегчает боль, отечность, скованность движений в суставах, способствует нормализации минерального обмена, улучшает кровоснабжение тканей.

Показания

В комплексном лечении: боли в суставах, артриты, артрозы, ревматоидный полиартрит, подагра. Растяжение мышц и связок. Корешковые боли, пояснично-крестцовый радикулит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно сочетанное применение с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемами должен составлять не менее 30 мин.

Особенности применения

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять препарат.

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 5 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте 3 — 12 лет — по 3 гранулы на 1 прием, растворенные в небольшом количестве воды или под язык. Гранулы следует принимать за 15 — 20 минут до или через 1 час после еды.

Принимать 1 — 3 раза в сутки, в зависимости от интенсивности болевого синдрома.

При уменьшении боли препарат принимать 2 — 3 раза в неделю. Курс лечения — 3 — 4 месяца. При необходимости курс повторить через 2 — 3 недели.

Дети

Не назначают детям в возрасте младше 3 лет.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Упаковка

По 10 г гранул в пенале полимерном или флаконе с крышкой, в картонной пачке с маркировкой на украинском языке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.

Артро-Гран
Артро-Гран гранулы пенал 10 г, №1
от 247,84 грн
В наличии в 88 аптеках
Цены в аптеках
Артро-Гран
Артро-Гран гранулы пенал 10 г, №1
от 247,84 грн
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