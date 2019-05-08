Взрослым следует принимать по 5 гранул под язык 1 раз в сутки в течение 2–2,5 месяцев, желательно в одно и то же время. Для достижения устойчивого результата необходимо повторить курс лечения с интервалом 2 недели.

Гранулы держать под языком до полного рассасывания, принимать за 15–20 мин до еды или через 1 час после еды. При необходимости гранулы растворить в небольшом количестве воды.