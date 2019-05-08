Аденома-Гран (Adenoma-Gran) (46339) - инструкция по применению ATC-классификация
Аденома-Гран инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Местонахождение заявителя
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат: Conium 1000CH 20 мг, Sabal serrulatum 50CH 20 мг, Thuja 1000CH 20 мг, Calcium fluoratum 200CH 20 мг, Pulsatilla 1000CH 20 мг;
вспомогательные вещества: сахар кондитерский.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Устраняет дизурические явления, улучшает выделение мочи. Способствует нормализации уровня общих эстрогенов и поддержанию половой функции. Препятствует росту аденомы.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
В составе комплексного лечения аденомы предстательной железы I-II степени.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно сочетание с любыми методами и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.
Особенности применения
Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять этот препарат.
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — сахара кондитерского — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров.
Способ применения и дозы
Взрослым следует принимать по 5 гранул под язык 1 раз в сутки в течение 2–2,5 месяцев, желательно в одно и то же время. Для достижения устойчивого результата необходимо повторить курс лечения с интервалом 2 недели.
Гранулы держать под языком до полного рассасывания, принимать за 15–20 мин до еды или через 1 час после еды. При необходимости гранулы растворить в небольшом количестве воды.
Дети
Не назначают детям.
Побочные реакции
Возможны реакции гиперчувствительности.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Упаковка
По 10 г в пенале или во флаконе с крышкой; по 1 пеналу или флакону в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.
Местонахождение заявителя
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 04050 г. Киев, Шевченковский район, улица Тургеневская, дом 76–78.