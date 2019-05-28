Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 7 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте 1 — 7 лет — из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием), гранулы растворяют в небольшом количестве воды в случае невозможности применения под язык. Лекарственное средство следует принимать за 15–20 минут до или через 1 час после еды.

Принимать в острый период (при боли в горле, повышении температуры) 3–5 раз в день до полного выздоровления.

При остром начале заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 минут в течение первых 2 часов. Далее перейти на прием 3–5 раз в сутки.

После выздоровления рекомендуется продолжить прием лекарственного средства 2 раза в сутки в течение 7 дней с целью профилактики осложнений.

При хронических тонзиллитах принимать 1–2 раза в сутки в течение 3–4 месяцев.

Для профилактики принимать 1–2 раза в сутки в течение 3–4 месяцев в холодное время года.