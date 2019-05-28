Ангин-Гран (Angin-Gran) (46336) - инструкция по применению ATC-классификация
Ангин-Гран инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Местонахождение заявителя
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат: Belladonna 1000CH 20 мг, Hepar sulfur 1000CH 20 мг, Phytolacca 200CH 20 мг, Mercurius solubilis 1000CH 20 мг, Lachesis 1000CH 20 мг;
вспомогательные вещества: сахар кондитерский.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Облегчает боль в горле, воспалительные явления, отечность. Способствует уменьшению гипертрофии миндалин и снижает количество рецидивов при хронических тонзиллитах.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
В комплексном лечении: острые тонзиллиты, рецидивирующие ангины.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно сочетание с любыми методами и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.
Особенности применения
Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять этот препарат.
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — сахара кондитерского — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет — по 7 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте 1 — 7 лет — из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием), гранулы растворяют в небольшом количестве воды в случае невозможности применения под язык. Лекарственное средство следует принимать за 15–20 минут до или через 1 час после еды.
Принимать в острый период (при боли в горле, повышении температуры) 3–5 раз в день до полного выздоровления.
При остром начале заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 минут в течение первых 2 часов. Далее перейти на прием 3–5 раз в сутки.
После выздоровления рекомендуется продолжить прием лекарственного средства 2 раза в сутки в течение 7 дней с целью профилактики осложнений.
При хронических тонзиллитах принимать 1–2 раза в сутки в течение 3–4 месяцев.
Для профилактики принимать 1–2 раза в сутки в течение 3–4 месяцев в холодное время года.
Дети
Не назначают детям в возрасте младше 1 года.
Применение лекарственного средства детям в возрасте 1 — 3 лет возможно только по назначению врача.
Побочные реакции
Возможны реакции гиперчувствительности.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Упаковка
По 10 г в пенале или флаконе с крышкой; по 1 пеналу или флакону с крышкой в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.
Местонахождение заявителя
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 04050, г. Киев, Шевченковский район, улица Тургеневская, дом 76–78.