Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияГАМК релаксант (GAMK relaxant) ГАМК релаксант (GAMK relaxant) (463332) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 1017,20 грн Без рецепта 90 шт от 1017,20 грн В наличии в 18 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Country Life Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 90 шт. Диетические добавки 1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия