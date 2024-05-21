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ГАМК релаксант (GAMK relaxant) (463332) - инструкция по применению Диетические добавки

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ГАМК релаксант (GAMK relaxant)
Цена в городе Киев
от 1017,20 грн
Без рецепта
90 шт от 1017,20 грн
В наличии в 18 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
90 шт.
Диетические добавки
1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия