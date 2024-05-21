Диетические добавкиДиетические добавки к пище — источники веществ антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обменДиетические добавки, влияющие на энергетический обмен, активаторы метаболизмаВеган КО-Q-10 (Vegan CO-Q-10) Веган КО-Q-10 (Vegan CO-Q-10) (463318) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт, 60 мг Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Country Life Форма выпуска Капсулы Дозировка 60 мг Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 5.2. Диетические добавки, влияющие на энергетический обмен, активаторы метаболизма