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Артролекс (Artrolex) (462061) - инструкция по применению Диетические добавки

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Артролекс (Artrolex)
Цена в городе Киев
от 325,46 грн
Без рецепта
60 шт от 325,46 грн
В наличии в 7 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата