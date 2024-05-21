Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаАртролекс (Artrolex) Артролекс (Artrolex) (462061) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 325,46 грн Без рецепта 60 шт от 325,46 грн В наличии в 7 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель МСК-МЕД Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата