Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыханияВита-бронхо сироп плюща (Vita-broncho ivy syrup) Вита-бронхо сироп плюща (Vita-broncho ivy syrup) (462060) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 14,38 грн Без рецепта 1 шт от 14,38 грн В наличии в 11 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Виола ФФ Форма выпуска Сироп Объем 100 мл Диетические добавки 7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания