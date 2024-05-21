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Вита-бронхо сироп плюща (Vita-broncho ivy syrup) (462060) - инструкция по применению Диетические добавки

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Вита-бронхо сироп плюща (Vita-broncho ivy syrup)
Цена в городе Киев
от 14,38 грн
Без рецепта
1 шт от 14,38 грн
В наличии в 11 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
100 мл
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания