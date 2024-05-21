Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаВентри жермина (Ventry germina) Вентри жермина (Ventry germina) (452748) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 12 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Виком-Трейд Форма выпуска Суспензия Количество штук в упаковке 12 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника