Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепкарсил (Hepcarsil) Гепкарсил (Hepcarsil) (452062) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 125,00 грн Без рецепта 20 шт от 125,00 грн В наличии в 167 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Sopharma Форма выпуска Саше Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря