диетическая добавка к рациону питания — суспензия спор Bacillus clausii для:

— нормализации и поддержания баланса микрофлоры кишечника;

— восстановления и стабилизации микрофлоры кишечника во время лечения антибиотиками или химиотерапевтическими препаратами;

— улучшения пищеварения и усвоения пищи;

— снижения риска проявлений аллергии.

Способствует повышению иммунитета.

Рекомендуется употреблять: детям в возрасте от 3 лет взрослым — по 1 флакону в сутки в течение 5–7 дней. Перед употреблением содержимое флакона встряхнуть и употреблять неразбавленным или развести в воде или другой жидкости (молоке, чае, апельсиновом соке). БИАЛЕ ЖЕРМИН ФОРТЕ необходимо употреблять через равные интервалы времени. Если продукт назначен одновременно с антибиотиками, его следует употреблять между двумя приемами антибиотика.

Наличие видимых частиц во флаконе (вследствие агрегации спор) не влияет на качество продукта.