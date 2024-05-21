БИАЛЕ ЖЕРМИН ФОРТЕ (BIALE JERMIN FORTE) (452061) - инструкция по применению Диетические добавки
БИАЛЕ ЖЕРМИН ФОРТЕ инструкция по применению
Характеристика
Bacillus clausii классифицируется как пробиотический микроорганизм, который поддерживает симбиотические отношения с организмом-хозяином и одновременно продуцирует противомикробные вещества, активные против грамположительных бактерий, включая Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium и Clostridium difficile. Благодаря действию Bacillus clausii восстанавливается микрофлора кишечника, измененная в результате нарушений микробной флоры различной этиологии. Споры Bacillus clausii используются в качестве пробиотиков для улучшения микробного баланса кишечника в периоды применения антибиотиков, изменения функции иммунной системы ЖКТ и сами действуют как антимикробные агенты. Bacillus clausii во время споруляции положительно влияют на ЖКТ, выделяют противомикробные соединения и модулируют иммунную активность за счет увеличения продукции секреторного иммуноглобулина А. Устойчивость спор Bacillus clausii к антибиотикам делает БИАЛЕ ЖЕРМИН ФОРТЕ особенно полезной для использования в сочетании с лечением антибиотиками других патогенов.
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка к рациону питания — суспензия спор Bacillus clausii для:
— нормализации и поддержания баланса микрофлоры кишечника;
— восстановления и стабилизации микрофлоры кишечника во время лечения антибиотиками или химиотерапевтическими препаратами;
— улучшения пищеварения и усвоения пищи;
— снижения риска проявлений аллергии.
Способствует повышению иммунитета.
Рекомендуется употреблять: детям в возрасте от 3 лет взрослым — по 1 флакону в сутки в течение 5–7 дней. Перед употреблением содержимое флакона встряхнуть и употреблять неразбавленным или развести в воде или другой жидкости (молоке, чае, апельсиновом соке). БИАЛЕ ЖЕРМИН ФОРТЕ необходимо употреблять через равные интервалы времени. Если продукт назначен одновременно с антибиотиками, его следует употреблять между двумя приемами антибиотика.
Наличие видимых частиц во флаконе (вследствие агрегации спор) не влияет на качество продукта.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам продукта.
Особые указания
детям в возрасте до 3 лет, беременным и женщинам в период кормления грудью употреблять по назначению и под наблюдением врача (суточное количество и срок употребления определяет врач).
Диетическая добавка предназначена только для перорального использования. Нельзя вводить ее в виде инъекций или каким-либо другим способом.
Диетические добавки не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном и защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Не открывать флакон заранее!