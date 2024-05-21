диетическая добавка к рациону питания — суспензия спор Bacillus clausii для:

— нормализации и поддержания баланса микрофлоры кишечника;

— восстановления и стабилизации микрофлоры кишечника во время лечения антибиотиками или химиотерапевтическими препаратами;

— улучшения пищеварения и усвоения пищи;

— снижения риска проявлений аллергии.

Способствует повышению иммунитета.

Рекомендуется употреблять: детям в возрасте от 3 лет и старше — по 1 флакону 1–2 раза в сутки, взрослым — по 1 флакону 2–3 раза в сутки. Употреблять в течение 5–7 дней. Перед употреблением содержимое флакона встряхнуть и употреблять неразбавленным или развести в воде или другой жидкости (молоке, чае, апельсиновом соке). Наличие видимых частиц во флаконе (вследствие агрегации спор) не влияет на качество продукта.

Биале Жермин необходимо принимать через равные интервалы времени (3–4 ч). Если продукт назначен одновременно с антибиотиками, его следует употреблять между двумя приемами антибиотика.

Не превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного употребления. Перед использованием требуется консультация врача.