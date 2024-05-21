БИАЛЕ ЖЕРМИН (BIALE JERMIN) (452060) - инструкция по применению Диетические добавки
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БИАЛЕ ЖЕРМИН инструкция по применению
Характеристика
Bacillus clausii классифицируется как пробиотический микроорганизм, который поддерживает симбиотические отношения с организмом-хозяином и одновременно продуцирует противомикробные вещества, активные против грамположительных бактерий, включая Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium и Clostridium difficile. Благодаря действию Bacillus clausii восстанавливается микрофлора кишечника, измененная в результате нарушений микробной флоры различной этиологии. Споры Bacillus clausii используются в качестве пробиотиков для улучшения микробного баланса кишечника в периоды применения антибиотиков, изменения функции иммунной системы ЖКТ и сами действуют как антимикробные агенты. Bacillus clausii во время споруляции положительно влияют на ЖКТ, выделяют противомикробные соединения и модулируют иммунную активность за счет увеличения продукции секреторного иммуноглобулина А. Устойчивость спор Bacillus clausii к антибиотикам делает БИАЛЕ ЖЕРМИН особенно полезной для использования в сочетании с лечением антибиотиками других патогенов.
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка к рациону питания — суспензия спор Bacillus clausii для:
— нормализации и поддержания баланса микрофлоры кишечника;
— восстановления и стабилизации микрофлоры кишечника во время лечения антибиотиками или химиотерапевтическими препаратами;
— улучшения пищеварения и усвоения пищи;
— снижения риска проявлений аллергии.
Способствует повышению иммунитета.
Рекомендуется употреблять: детям в возрасте от 3 лет и старше — по 1 флакону 1–2 раза в сутки, взрослым — по 1 флакону 2–3 раза в сутки. Употреблять в течение 5–7 дней. Перед употреблением содержимое флакона встряхнуть и употреблять неразбавленным или развести в воде или другой жидкости (молоке, чае, апельсиновом соке). Наличие видимых частиц во флаконе (вследствие агрегации спор) не влияет на качество продукта.
Биале Жермин необходимо принимать через равные интервалы времени (3–4 ч). Если продукт назначен одновременно с антибиотиками, его следует употреблять между двумя приемами антибиотика.
Не превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного употребления. Перед использованием требуется консультация врача.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам продукта.
Особые указания
детям в возрасте до 3 лет, беременным и женщинам в период кормления грудью употреблять по назначению и под наблюдением врача (суточное количество и срок употребления определяет врач).
Диетическая добавка предназначена только для перорального использования. Нельзя вводить ее в виде инъекций или каким-либо другим способом.
Диетические добавки не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном и защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Не открывать флакон заранее!