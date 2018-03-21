Атма® капли оральные (Atma® oral drops) (44727) - инструкция по применению ATC-классификация
Атма капли оральные инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат оказывает системное лечебное действие, обусловленное сочетанием и взаимным усилением активных компонентов. Оказывает бронхолитическое, муколитическое, противовоспалительное, иммуномодулирующее и противоаллергическое действие.
Препарат устраняет спазм и снижает реактивность бронхов, уменьшает одышку, позволяет сократить частоту и интенсивность приступов удушья. Улучшает количественные (объем продукции) и качественные (физико-химические) характеристики мокроты, способствует разжижению и эффективному отхождению густой слизи. Восстанавливает работу мерцательного эпителия бронхов.
Противовоспалительное действие препарата предупреждает поражение бронхов и легких свободными радикалами и протеазами, защищает легочный кровоток от действия медиаторов воспаления.
Уменьшает воспалительную инфильтрацию и отек слизистой оболочки, предупреждает развитие склеротических изменений в бронхах и легких. Улучшает состояние системного иммунитета, нормализует функциональное состояние клеточного звена и показатели гуморального иммунитета (уровень IgЕ и ЦИК), а также снижает степень антигенной стимуляции. Способствует стабилизации мембран тучных клеток, снижает эозинофилию.
Препарат повышает эффективность комплексной терапии БА. Усиливает бронхолитическое действие ингаляционных кортикостероидов и β2-агонистов, позволяет сократить кратность приема или дозу препаратов базисной терапии.
При лечении бронхита, в том числе обструктивного, препарат уменьшает выраженность бронхообструктивного синдрома, способствует улучшению динамики клинических (в том числе аускультативных симптомов, показателей функции внешнего дыхания, данных пикфлоуметрии) и субъективных проявлений.
В терапии хронического бронхита облегчает откашливание, улучшает дыхание, общее состояние и качество жизни, предупреждает развитие необратимых изменений в бронхах и легких. Способствует быстрому устранению астенического симптомокомплекса гипоксического и инфекционного генеза. Стимулирует индивидуальные компенсаторные возможности организма, повышает неспецифическую реактивность и сопротивляемость организма к инфекциям. Улучшает психометрические параметры качества жизни больных.
Показания Атма капли оральные
острый и хронический бронхит, в том числе с обструктивным синдромом. В комплексной терапии БА.
Применение Атма капли оральные
взрослые и дети старше 12 лет — по 10 капель, разведенных в небольшом количестве воды;
дети в возрасте от 2 до 12 лет — по 5 капель, разведенных в небольшом количестве воды.
Принимать 3 раза в сутки.
В начале лечения и при обострении заболевания с целью ускорения выздоровления рекомендуется принимать препарат каждые ½–1 ч до 8 раз в сутки до улучшения состояния, но не более 3 сут, после чего применять 3 раза в сутки.
Для достижения максимального эффекта препарат Атма® рекомендуется применять в промежутках между приемами пищи (за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи), подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Если выраженность симптомов увеличивается или не наступает улучшения состояния после 7 дней лечения, необходимо проконсультироваться с врачом.
Рекомендуемый курс лечения. Острый бронхит — 2–4 нед. Хронический бронхит — 4 нед, хронический обструктивный бронхит, БА — 2–3 мес.
Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от состояния пациента и течения заболевания.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому действующему или вспомогательному веществу препарата.
Побочные эффекты
в исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту препарата возможно возникновение аллергических реакций.
Особые указания
Атма®, капли оральные, не следует применять пациентам с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе (5–10 капель) содержится 8–160 мг спирта.
Содержание спирта следует учитывать также при применении препарата беременным, кормящим грудью, детям и пациентам с высоким риском развития заболеваний печени и приступов эпилепсии.
При дыхательной недостаточности, повышении температуры тела, появлении кровянистой или гнойной мокроты необходимо проконсультироваться с врачом.
Если, несмотря на лечение, симптомы заболевания сохраняются более 7 дней или ухудшается самочувствие, рекомендуется срочно проконсультироваться с врачом.
В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно не является негативной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение лекарственного средства следует прекратить.
Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.
Поскольку Атма® содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета раствора, которое не приводит к снижению качества и эффективности препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Доказательств любого риска приема препарата в период беременности и кормления грудью нет.
Применять препарат в период беременности и кормления грудью рекомендуется с осторожностью и только в случаях, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.
Дети. Применение лекарственного средства у детей до 2 лет не рекомендуется из-за недостатка данных. В возрасте от 2 до 5 лет препарат применяется в форме капель по рекомендации врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает совсем незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
в настоящее время отсутствует информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами.
Нездоровый образ жизни, употребление стимуляторов, неправильное питание могут негативно влиять на эффективность гомеопатических лекарственных средств.
Передозировка
случаи неизвестны.
Условия хранения
в плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С.