Атма®, капли оральные, не следует применять пациентам с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе (5–10 капель) содержится 8–160 мг спирта.

Содержание спирта следует учитывать также при применении препарата беременным, кормящим грудью, детям и пациентам с высоким риском развития заболеваний печени и приступов эпилепсии.

При дыхательной недостаточности, повышении температуры тела, появлении кровянистой или гнойной мокроты необходимо проконсультироваться с врачом.

Если, несмотря на лечение, симптомы заболевания сохраняются более 7 дней или ухудшается самочувствие, рекомендуется срочно проконсультироваться с врачом.

В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно не является негативной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение лекарственного средства следует прекратить.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.

Поскольку Атма® содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета раствора, которое не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Применение в период беременности и кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Доказательств любого риска приема препарата в период беременности и кормления грудью нет.

Применять препарат в период беременности и кормления грудью рекомендуется с осторожностью и только в случаях, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

Дети. Применение лекарственного средства у детей до 2 лет не рекомендуется из-за недостатка данных. В возрасте от 2 до 5 лет препарат применяется в форме капель по рекомендации врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает совсем незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.