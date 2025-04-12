Диетические добавки — сорбенты

Сорбентал (Sorbenthal)

Сорбентал порошок саше 2 г №20
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 250,74 грн
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Характеристики
Производитель
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма выпуска
Порошок
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки