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Диетические добавки — сорбенты
Сорбентал (Sorbenthal)
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от
250,74
грн
в 18 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма выпуска
Порошок
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
14.1. Диетические добавки — сорбенты
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
250,74
грн
в 18 аптеках других городов
Найти в аптеках
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