Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществД-витум форте 2000 (D-vitum forte 2000) Д-витум форте 2000 (D-vitum forte 2000) (442687) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт Нет в наличии 120 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Oleofarm Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ